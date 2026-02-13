Удары украинских ракет по российским арсеналам в Волгоградской области свидетельствуют о росте военной субъектности Украины, в то же время действия отдельных антикоррупционных органов внутри страны могут нанести ущерб оборонно-промышленному комплексу, заявил управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

По его словам, применение ракет FP-5 "Фламинго" является заявкой Украины на вступление в элитный клуб государств, обладающих ракетами средней дальности. В то же время эксперт резко раскритиковал деятельность антикоррупционных структур в отношении предприятий оборонной отрасли.

"Но пока наши ракеты летят на 500+ километров, внутри страны структуры вроде НАБУ делают все, чтобы эти полеты прекратились. И давайте называть вещи своими именами: это не борьба с коррупцией. Это чистая диверсия, инструмент принуждения к капитуляции и системная работа в интересах иностранных игроков. Посмотрите на кейс компании Archer. Это эталон того, как можно годами уничтожать флагмана оборонки. Их "мурижили" три года подряд: изымали уникальное оборудование, блокировали счета, копались в каждом винтике. Дошло до абсурда: детективы копировали техническую документацию на прицелы и тепловизоры, которая является интеллектуальной собственностью и госсекретом. Результат трехлетнего "следствия"? Ноль. Ни одного приговора, ни одного доказанного факта хищений", – отметил он.

Подобные действия, по мнению эксперта, повторяются в отношении разработчиков ракет средней дальности. "Пока заводы стояли из-за обысков, НАБУ рассылало так называемые "письма счастья" по посольствам и международным партнерам компании. В письмах прямо указывали: "производитель токсичен, там коррупция". Это делалось сознательно, чтобы обрушить экспортные контракты и закрыть Archer доступ к западным комплектующим. Вместо правосудия – прямое медийное убийство компании, которая обеспечивает снайперов и артиллерию на передовой. Сейчас та же история повторяется с Fire Point. Наезды на разработчиков ракет средней дальности – это не случайность. Это система. Кому-то очень не хочется, чтобы Украина имела "длинную руку", способную достать до стратегических тылов врага. Потому что собственная ракета – это независимость от чужих разрешений на удары", – подчеркнул он.

Загородний также заявил о риске потери оборонных технологий под прикрытием антикоррупционных процедур и назвал это угрозой государственной безопасности, связывая с возможным ослаблением способности Украины производить собственное вооружение.

"Создание ракет средней дальности переводит нас из роли "объекта помощи" в роль субъекта силы. Именно поэтому по Fire Point и Archer бьют так прицельно. Это война не с коррупцией, а с нашей возможностью победить. И ответственность за такие "диверсии в кабинетах" должна быть максимальной", – резюмировал он.