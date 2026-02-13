Кузнецова раскрыла полезную привычку, которая поддерживает ее в хорошем настроении

Артистка призналась, что любит поспать.

Украинская актриса театра и кино Екатерина Кузнецова рассказала о полезной привычке, которая позволяет ей оставаться в хорошем настроении.

Один из подписчиков Instagram-блога 38-летней артистки поинтересовался, в чем секрет того, что она всегда в хорошем настроении. Кузнецова прямо ответила, что просто любит долго поспать, потому что иначе ее настроение будет далеким от позитивного:

"И я не шучу сейчас! Если я не выспалась, то гори хата, гори сарай. Именно поэтому я сплю в любой момент, когда есть такая возможность. Накапливаю свои силы, так сказать".

Напомним, ранее о своих утренних ритуалах рассказала известная актриса и фотомодель Памела Андерсон. 58-летняя звезда раскрыла, что всегда просыпается в четыре утра и отправляется на прогулку, даже если находится не дома, а в другой стране.

Видео дня

Кроме того, Андерсон всегда имеет при себе небольшой "алтарь" с иконкой Девы Марии, розарием и свечами для медитации и молитвы.

Еще одной привычкой актрисы является ежедневное письмо. Часть текстов, после того, как их прочитает сын звезды Дилан Джаггер Ли, публикуется в ее личном блоге The Open Journal with Pamela Anderson.

