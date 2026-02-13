ТОП-5 лучших: названы дизельные бестселлеры в Украине

Среди новых дизельных легковых автомобилей наибольшим спросом пользовался Renault Duster.

В прошлом месяце автопарк Украины увеличился на 5 тысяч автомобилей с дизельными двигателями (на 17% больше, чем в январе 2025 года), сообщает "УкрАвтопром".

Из этого количества 1,2 тысячи автомобилей оказались новыми (+33%), тогда как 3,8 тысячи – подержанными, импортированными из-за рубежа (+12%).

Среди новых дизельных легковых автомобилей наибольшим спросом пользовался Renault Duster. Украинцы ценят автомобиль за функциональность и надежность. Его ключевые преимущества – высокий клиренс, надежная подвеска, экономичные двигатели и относительно дешевое обслуживание.

ТОП-5 новых дизельных легковых автомобилей:

Renault Duster – 316 единиц. Toyota Land Cruiser Prado – 200. Peugeot Landtrek – 73. Volkswagen Touareg – 65. Škoda Kodiaq – 63.

Среди импортируемых подержанных дизельных автомобилей наиболее востребованным оказался Renault Megane, который ценят за надежность, экономичность и комфорт. Сегодня это настоящая классика мирового авторынка.

ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных автомобилей:

Renault Megane – 282 единицы. Nissan Qashqai – 279. Škoda Octavia – 243. Volkswagen Passat – 195. Volkswagen Golf – 159.

В январе 2026 года на украинском рынке электромобилей зафиксировали прогнозируемое снижение активности. Впрочем, ситуация не так пессимистична, как может показаться: в годовом измерении продажи выросли на 35,6%, что свидетельствует о дальнейшей электрификации рынка.

Также стало известно, что в январе автопарк нашей страны пополнился 11,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новых бензиновых легковушек наибольшей популярностью пользовался компактный кроссовер Hyundai Tucson.

