ТОП-5 лучших: названы дизельные бестселлеры в Украине

В прошлом месяце автопарк Украины увеличился на 5 тысяч автомобилей с дизельными двигателями (на 17% больше, чем в январе 2025 года), сообщает "УкрАвтопром".
Из этого количества 1,2 тысячи автомобилей оказались новыми (+33%), тогда как 3,8 тысячи – подержанными, импортированными из-за рубежа (+12%).
Среди новых дизельных легковых автомобилей наибольшим спросом пользовался Renault Duster. Украинцы ценят автомобиль за функциональность и надежность. Его ключевые преимущества – высокий клиренс, надежная подвеска, экономичные двигатели и относительно дешевое обслуживание.
ТОП-5 новых дизельных легковых автомобилей:
- Renault Duster – 316 единиц.
- Toyota Land Cruiser Prado – 200.
- Peugeot Landtrek – 73.
- Volkswagen Touareg – 65.
- Škoda Kodiaq – 63.
Среди импортируемых подержанных дизельных автомобилей наиболее востребованным оказался Renault Megane, который ценят за надежность, экономичность и комфорт. Сегодня это настоящая классика мирового авторынка.
ТОП-5 импортируемых подержанных дизельных автомобилей:
- Renault Megane – 282 единицы.
- Nissan Qashqai – 279.
- Škoda Octavia – 243.
- Volkswagen Passat – 195.
- Volkswagen Golf – 159.
Мировой авторынок – другие новости
В январе 2026 года на украинском рынке электромобилей зафиксировали прогнозируемое снижение активности. Впрочем, ситуация не так пессимистична, как может показаться: в годовом измерении продажи выросли на 35,6%, что свидетельствует о дальнейшей электрификации рынка.
Также стало известно, что в январе автопарк нашей страны пополнился 11,4 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди новых бензиновых легковушек наибольшей популярностью пользовался компактный кроссовер Hyundai Tucson.