Бен Стиллер выступил в поддержку Украины в скандале с МОК

Актер выразил уважение украинскому спортсмену.

Американский комик и кинопродюсер Бен Стиллер, известный по фильмам "Знакомство с родителями", "Ночь в музее" и "Девушка моих кошмаров", в очередной раз высказался в поддержку Украины.

60-летний актер сделал в своем микроблоге X репост поста украинского скелетониста Владислава Гераскевича, которого отстранили от Зимних Олимпийских игр-2026 за принципиальное желание выступать в "шлеме памяти" с именами погибших украинских спортсменов.

"Я хочу поблагодарить всех за поддержку, которую мы получаем. Ее действительно невероятно много. Для меня жертва людей, изображенных на шлеме, значит больше, чем любая медаль, ведь они отдали самое дорогое, что имели. И я хочу выразить им свое уважение", - написал Гераскевич.

Стиллер подписал пост скелетониста кратко, добавив к словам украинский флаг:

"Большое уважение к этому человеку".

Как известно, Бен Стиллер открыто поддерживает Украину с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Он неоднократно выражал солидарность с украинцами в своих соцсетях, а также посетил Украину в качестве посла доброй воли ООН и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

Стиллер призывал международное сообщество не терять внимания к Украине, поддерживать гуманитарные инициативы и помогать тем, кто был вынужден покинуть свои дома.

