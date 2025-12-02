Наполнение пакета военной помощи в Италии не разглашают.

В понедельник, 1 декабря, правительство Италии опубликовало межведомственный декрет, который свидетельствует о передаче Украине 12-го по счету пакета военной помощи, сообщается на сайте Gazzetta Ufficiale.

В документе на Официальном вестнике Республики Италии, где обычно информируют о действующих законах в стране, указано, что речь идет о безвозмездной "передаче правительственным органам Украины военных средств, материалов и оборудования, указанных в секретном документе, разработанном Генеральным штабом Вооруженных сил" Италии.

То есть, информации, какое военное оборудование войдет в очередной военный пакет помощи не предоставляется, потому что этот перечень указан только в секретной справке Генштаба.

В то же время указано, что описание вооружения будет делаться только для бухгалтерского учета, а сроки передачи должны быть максимально сжатыми.

Приводятся данные, что Италия уже предоставила Украине 11 пакетов военной помощи на общую сумму в примерно до 3 миллиардов евро.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщало, что в новый пакет военной помощи от Италии могут войти боеприпасы и ракеты для систем противовоздушной обороны SAMP/T.

Ранее УНИАН сообщал, что глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук рассказала, что Украина стремится получить дополнительный 1 миллиард евро на покупку американского оружия через программу PURL. Она позволяет покупать вооружение США за деньги европейских партнеров. Гетьманчук отметила, что это критически важно на фоне усиления российских авиаударов и зимнего наступления оккупационных войск.

Также мы писали, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина до конца этого года может получить военную помощь в размере 5 млрд долларов от союзников по программе поддержки PURL. По словам Рютте, Украина каждый месяц получает вооружение около на 1 млрд долларов. В то же время, он признал, что почти за 4 года полномасштабной войны в Украине, собственные запасы оборудования стран Европы уменьшаются. Однако поставки до сих пор возможны.

