Для Голливуда все кончено: ИИ-видео драки Тома Круза с Брэдом Питтом 'разрывает' сеть

Американская ассоциация кинокомпаний бьет тревогу.

Новый инструмент генерации видео Seedance 2.0 от компании ByteDance, владельца TikTok, вызвал волну возмущения в киноиндустрии уже в первые сутки после запуска.

Причиной стало вирусное AI-видео, в котором цифровые копии Тома Круза и Брэда Питта дерутся на крыше. Как пишет Variety, Американская ассоциация кинокомпаний уже обвинила сервис в массовом нарушении авторских прав. По словам представителей ассоциации, платформа позволяет использовать защищенный контент без надлежащих ограничений, что подрывает права создателей и угрожает миллионам рабочих мест в киноиндустрии.

Подобные замечания ранее звучали и в адрес OpenAI после запуска видеогенератора Sora 2. Тогда компания отреагировала, добавив ограничения, а впоследствии заключила соглашение с Disney о лицензировании персонажей. Такой шаг рассматривают как возможную модель для всей индустрии.

Видео дня

Впрочем, реакция сообщества на Seedance 2.0 оказалась тревожной. Сценарист фильмов "Дэдпул" Рэтт Риз заявил, что подобные технологии могут сделать Голливуд ненужным. По его мнению, вскоре один человек сможет создавать фильмы, которые трудно отличить от студийных:

"Мне неприятно это говорить, но, вероятно, для нас все кончено. Совсем скоро один человек сможет сесть за компьютер и создать фильм, который не будет отличаться от того, что сейчас выпускает Голливуд".

Автор вирусного ролика, ирландский режиссер Руайри Робинсон, отметил, что видео было создано с помощью "двух строк текста". Позже он иронично ответил на критику, поставив вопрос о том, стоит ли наказывать его за "нажатие кнопки".

Напомним, ранее Пол Маккартни вместе с другими музыкантами выступил против использования искусственным интеллектом творческих работ без разрешения авторов.

