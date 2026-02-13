'Когда Starlink отключили, наступила тишина': WSJ оценил последствия потери РФ терминалов

Дроны со Starlink стали эффективным инструментом РФ для борьбы с украинской логистикой.

РФ превратила логистику в Покровске в "ужасный испытательный коридор", используя интернет-терминалы Starlink Илона Маска. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Используя дешевые дроны со Starlink, российские пилоты с безопасного расстояния атаковали украинский транспорт, что позволило им продвигаться в течение зимы. Впрочем, после блокировки Маском российских Starlink, военные на фронте сразу почувствовали изменения.

"Когда Starlink отключили, наступила тишина", - сказал украинский специалист по радиоэлектронной поддержке с позывным "Кочерга".

Он добавил, что до этого за два дня на одной из дорог было уничтожено не менее шести грузовиков Сил обороны Украины. А элитное российское подразделение "Рубикон" опубликовало кадры снижения грузовиков на трассе М-04 до Павлограда.

Журналисты отмечают, что стоимость вражеских дронов составляет около 500-800 долларов. Еще 300-500 долларов стоит Starlink. Такая цена сделала их эффективным инструментом России в войне против Украины. Москва нарастила использование таких БпЛА этой зимой.

Помимо того, что отключение Starlink повлияло на возможности РФ использовать такие БпЛА, это также частично ослепило российские командные пункты и экипажи дронов, которые полагались на Starlink для связи, прямых трансляций и более точного контроля над атаками. Поскольку командиры получали видео с боев в режиме реального времени.

"Украина воспользовалась затишьем в атаках, чтобы эвакуировать раненых, что является большим вызовом во время войны, когда любое транспортное средство вблизи линии фронта может стать жертвой дронов", - пишет WSJ со ссылкой на Богдана Желобчука, консультанта украинской благотворительной организации Come Back Alive.

Также в ВСУ отметили, что на фоне отключения Starlink количество использования российских дронов, в частности на южном фронте, уменьшилось на 15%.

Впрочем, как отмечает WSJ, РФ спешит найти замену своим Starlink. РФ имеет собственные спутниковые интернет-терминалы, известные как "Ямал" и "Экспресс". Они имеют более низкое качество, их развертывание в больших масштабах займет некоторое время, а также они используют гораздо более крупные спутниковые антенны, которые украинским военным легче обнаружить и уничтожить.

"Немедленное решение является трудоемким. Для расширения диапазона своих операций Россия также использует сеть дронов для передачи радиосигналов. Для этого требуются дополнительные экипажи и дроны по сравнению с одним вооружением, оснащенным Starlink", - добавляют WSJ.

Блокировка Starlink для РФ: что известно

Ранее аналитики из Института изучения войны сообщили, что на фоне отключения Starlink в РФ, Силы обороны начали контрнаступательные операции у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей. Также, по их данным, неблагоприятным для обороны России на этом направлении является замедление Москвой Telegram.

Как отметил спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук, на фоне отключений Starlink у россиян начались проблемы с коммуникацией. Это, в частности, приводит к так называемому "дружественному огню" в оккупационной армии РФ.

