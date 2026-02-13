В интернете показали все цвета Samsung Galaxy S26 и Galaxy S26 Ultra

Уже подтверждено, что флагманскую серию смартфонов представят 25 февраля.

Новая утечка раскрыла самый детальный на сегодня внешний вид будущих флагманских смартфонов Samsung – Galaxy S26, Galaxy S26 Plus и Galaxy S26 Ultra – незадолго до их официальной презентации 25 февраля.

Как сообщает Notebookcheck, все три смартфона выйдут в четырех базовых цветах: черном, белом, фиолетовом и небесно-голубом. Для топовой модели S26 Ultra предусмотрены два эксклюзивных оттенка – золотой и серебристый – которые будут продаваться только на сайте Samsung.

С визуальной точки зрения Galaxy S26 и Galaxy S26 Plus не претерпели изменений за исключением обновленной окантовки вокруг модулей камер, которая теперь объединяет их в единый "островок".

Наиболее заметные трансформации произошли с "Ультрой". Топовая модель полностью лишилась фирменных острых углов. Стилус S Pen тоже подвергся редизайну.

Ранее в сеть утекли цены и полные характеристики всей линейки Galaxy S26. Самым заметным улучшением станет чипсет: базовые модели S26 и S26 Plus получат первый в индустрии 2-нм чип Exynos 2600. Флагманской модели S26 Ultra достанется разогнанный Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Также все устройства получат поддержку беспроводной зарядки Qi2 (но без встроенных магнитов) мощностью 15/25 Вт, минимум 12 ГБ оперативной памяти и будут работать из коробки на One UI 8,5. Аккумуляторы прибавят в емкости, а вот камеры останутся прежними,

По слухам, крупное обновление камеры Samsung приберегла для Galaxy S27 Ultra Производитель планирует заменить сразу три ключевых сенсора: основной, сверхширокоугольный и фронтальный.

