Мужчину, скрывавшегося 16 лет, арестовали в Милане во время поездки на хоккейный матч Словакии на Олимпиаде.

Мужчина из Словакии, который скрывался от правосудия 16 лет из-за ордера на арест за предполагаемые кражи в 2010 году, был задержан в Италии, когда приехал посмотреть матч своей хоккейной сборной против Финляндии на зимних Олимпийских играх, пишет Fox News.

44-летнего мужчину полиция заметила после того, как он поселился в гостевом доме под Миланом. Его доставили в центральную тюрьму Сан-Витторе до начала игры, поэтому он не смог увидеть сенсационную победу словацкой команды со счетом 4:1.

По данным полиции, мужчине осталось отбыть 11 месяцев и семь дней заключения. Тем временем словацкая сборная продолжает борьбу за медали, готовясь к матчу против Швеции.

В составе команды выделяется Юрай Слафковский из "Монреаль Канадиенс", который уже имеет олимпийский опыт и забил два гола в ворота Финляндии, а победный мяч на счету Далибора Дворского из "Сент-Луис Блюз".

Как сообщал УНИАН, вице-президент США Джей Ди Венс прилетел на старт зимних Олимпийских игр. Как сообщают СМИ, американская делегация прибыла в Италию с масштабным логистическим и охранным сопровождением - для поездки было задействовано 14 самолетов и около 100 автомобилей.

По данным журналистов, один из самолетов доставил продукты питания, два – бронированные автомобили, остальные перевозили сотрудников администрации, охрану и официальное сопровождение вицепрезидента.

