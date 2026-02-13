Узнайте, какие есть типы планировки советских квартир и какой из них самый удобный для жизни.

Некоторые украинцы при покупке квартир выбирают дома вторичного рынка, а не новостройки. Такое жилье значительно дешевле, и в него сразу можно заселяться. Поэтому, выбирая хрущевки или сталинки, стоит ознакомиться с особенностями советской планировки квартир, чтобы сразу знать их преимущества и недостатки.

Член Национального союза архитекторов Украины, архитектор Валентин Погорелый рассказал УНИАН, какими бывают квартиры вторичного рынка, почему дома называют чешками или американками, и какой тип планировки считается самым комфортным для жизни.

Почему квартира называется чешкой или американкой

По словам специалиста, сначала в СССР массово строили дома так, чтобы обеспечить минимальные потребности человека в жилье. В СССР возводили серии домов-хрущевок (строились с 1957 по 1970-е годы). Впоследствии планировку жилья улучшили, и начали возводить новые серии домов, и их назвали чешками (с начала 70-х годов XX века до начала 90-х).

В хрущевках туалет и ванна могли быть общие, а в чешках - раздельные, и это один из способов, как понять, что квартира чешка. Кроме того, во многих их сериях был мусоропровод. Их можно назвать улучшенными хрущевками. Например, однокомнатная хрущевка могла иметь площадь 32 квадратных метра, а чешки были больше (минимум 35-40 квадратов).

Еще один критерий, чем отличается чешка от хрущевки - размер кухонь и спальных комнат. Площадь кухонь в чешках могла быть и 8, и 10 квадратов (в хрущевках от 5 до примерно 7 квадратных метров). Также в них более широкие коридоры, большие спальни. Кроме того, в таких домах были более просторные лестничные клетки.

Хрущевки в советское время перепланировали - делалась квартира-американка. Сейчас такая планировка называется кухня-студия. В ней есть общее пространство - кухня совмещена с комнатой для проживания.

Чтобы сделать американку, сносилась стена между кухней и комнатой, и благодаря этому появлялось общее пространство. Из этого большого помещения могли быть двери в одну или две спальни.

Планировку американки делали, чтобы максимально полезно использовать пространство, потому что, если у человека все комнаты отдельные, то в жилье много коридоров. И чтобы этих коридоров было меньше, делали одно большое пространство, где жильцы могли вместе проводить время.

Также в советских домах делали квартиры с круговой планировкой - в таком случае комнаты были проходными.

Что такое квартира-распашонка и линейка

Как объяснил архитектор, это названия квартир по тому, на сколько сторон здания выходят окна жилья. Линейка означает, что окна квартиры (например, три) находятся вдоль одной стены, то есть выходят либо во двор, либо на улицу.

В этом есть как плюсы, так и минусы. Положительные стороны заключаются в том, что, если у человека, например, все окна выходят на юг, то в жилье будет больше света. А минус в том, что летом квартира будет сильнее нагреваться. Если же линейка находится с северной стороны, то зимой может быть холодно, но летом не будет жарко.

А распашонка - это жилье, у которого окна выходят на две стороны дома. Эта квартира сквозная. Если открыть окна такого жилья, то оно будет полностью продуваться.

Архитектор объяснил, чем хороша квартира-распашонка - в ней больше всего будет прогреваться только одна сторона - южная. Более теплый воздух будет перемешиваться с тем, который будет поступать с менее прогретой северной стороны, и в едином пространстве будет создаваться более комфортная для проживания среда, чем в том случае, когда окна выходят только на одну сторону. Также в таком жилье лучше освещение.

Какие типы планировок квартир в СССР самые удобные

Наиболее удобной считается планировка с широкими коридорами (потому что там удобно что-то ставить, например, шкаф), непроходимыми комнатами и кухней, площадь которой от 8 до 10 квадратных метров. А также удобства добавляет наличие балконов или лоджий.

Самая неудобная планировка – это та, при которой есть проходные комнаты. Если комната проходная, личное пространство тех, кто в ней будет жить, будет постоянно нарушаться. Поэтому это создает дискомфорт при проживании.

Для комфортной жизни больше подходит квартира-распашонка – в ней более сбалансированный температурный режим, чем в линейке.

Когда говорят о престиже квартиры, то это больше касается местоположения самого жилого дома, а не планировки жилья. Жилье можно перепланировать, а вот расположение не изменить.

Престижными считаются те дома, которые находятся в историческом ареале, в центре города или в прилегающих к центру районах. Все жилье, которое находится в пределах центральной улицы, считается люксовым, потому что со временем центр расширяется, если населенный пункт развивается. Например, если сейчас человек купил квартиру на окраине центра, то через 10 лет это может быть уже в самом сердце города.

Еще довольно комфортными считают "сталинки". Хотя они и старые (их строили с середины 30-х годов XX века до середины 50-х), при строительстве использовались качественные материалы, были индивидуальные проекты (хрущевки и чешки строились сериями преимущественно по типовым планам).

Также уделялось внимание внешнему виду дома - были дополнительные архитектурные элементы, красивая входная группа, просторные подъезды и парадные, высокие потолки (от 3 до 4 метров, в хрущевках около 2,5 метра, а в чешках - 2,5-2,75), кухня могла быть 12-15 квадратных метров.

справка Валентин Погорелый Сертифицированный архитектор, член Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины, разработчик проектов промышленного и гражданского строительства. Окончил Полтавский Национальный Технический Университет им. Юрия Кондратюка и получил диплом специалиста. В 2008 году основал собственную архитектурную мастерскую ориентированную на разработку промышленных и производственных объектов, а также объектов гражданского назначения. В своей работе сочетает функциональность, минимализм, рациональность и эффективность. Среди реализованных объектов: производственного назначения - зернохранилища, элеваторы, автозаправочные станции, складские комплексы, предприятия по производству бетона, а также гражданского назначения - торговые центры, магазины, кафе, стоматологические клиники, сооружения гражданской защиты.

