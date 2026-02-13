Украина в этом году получит 10 тысяч дронов от совместного завода в Германии, – Зеленский

До конца года планируется открыть 10 совместных украинско-немецких предприятий по производству украинских дронов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о первых результатах запуска совместного производства дронов для Украины в Германии. До конца года должно быть произведено и поставлено украинским защитникам 10 тысяч дронов. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

В частности, президент ознакомился с производственными мощностями совместного украинско-немецкого предприятия Quantum Frontline Industries GmbH, которое уже производит дроны для украинской армии.

"Сегодня я принял первый совместно изготовленный ударный дрон. Мы увидели производственную линию и первый полет беспилотника. Это современная украинская технология. Проверенная в бою. Оснащенная искусственным интеллектом. Он будет наносить удары, осуществлять разведку, защищать наших воинов. И уже в этом году 10 тысяч дронов, произведенных здесь, будут переданы Украине и усилят наши войска", - сообщил Зеленский.

Он напомнил, что Украина давно работала над открытием линий совместного производства в Европе.

"И сегодня эта линия работает. Первая в Германии. Это реальный результат. В целом до конца года мы откроем 10 совместных предприятий по производству украинских дронов", - отметил президент.

Как сказано в релизе на сайте президента Украины, также в присутствии главы государства состоялось подписание ряда документов.

В частности, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Германии Борис Писториус подписали соглашение между Министерством обороны Украины и Федеральным министерством обороны ФРГ об интеграции украинских инструкторов в школы и боевые учебные центры Сухопутных войск Германии.

Кроме того, было заключено три меморандума о создании совместных предприятий и Меморандум о взаимопонимании между "Украинской оборонной промышленностью" и SAAB.

Как сообщал УНИАН, совместное немецко-украинское оборонное предприятие Quantum Frontline Industries призвано производить дроны в промышленных масштабах. Украинские дроны производятся в Европе в рамках новой инициативы "Строй с Украиной".

Указанное предприятие создает первую в Европе полностью автоматизированную промышленную зарубежную производственную линию беспилотников для Вооруженных сил Украины. Предполагается, что 100% произведенной продукции будет отправлено Силам обороны Украины в объемах, определенных Министерством обороны Украины. Производственная линия будет сочетать украинскую технологию, проверенную на поле боя, с немецкой промышленной автоматизацией, создавая новую модель трансграничного совместного производства оборонной продукции – "Немецкую модель".

