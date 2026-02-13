MARUV внезапно запела на украинском, но ее жестко высмеяли (видео)

Где именно сейчас находится артистка - неизвестно.

34-летняя певица из Украины MARUV (настоящее имя - Анна Корсун), которая уехала из страны и молчит о незаконной войне против своей родины, неожиданно спела на украинском языке.

Артистка опубликовала в своем TikTok-аккаунте анонс нового трека "Казала", в котором танцует в откровенном образе под песню со следующими строчками: "Мати моя мені казала: не розпускай ти, доню, коси. Любов то та іще забава, потім будуть з очей твоїх роси".

В комментариях украинцы интересуются у певицы, которая все эти годы продолжала петь на русском, что же вызвало такое "возвращение к корням":

"Мой сон при температуре 39,9".

"А что случилось? А как же "матушка земля" и все такое...".

"Трек классный, но мне кажется, что уже поздно".

"Язык вспомнила".

"Не забывайте, кто она такая и выбор сделала в чью пользу".

"Домой хочет? Да, оно так, рано или поздно все захотят назад...".

"Зачем? А где Киркоров?".

Напомним, Анна Корсун родилась в Днепропетровской области. После начала полномасштабной войны она молчала о российском нападении на Украину. В 2022 году певица родила ребенка, а впоследствии рассказывала, что находится со своей семьей в "безопасном месте".

