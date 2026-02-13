В Киеве срочно объявили I уровень опасности: что будет с погодой (инфографика)

Погодные условия могут привести к осложнению работы ряда предприятий.

В Киеве на 13 и 14 февраля объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

"До конца дня 13 февраля, ночью и в первой половине дня 14 февраля туман, видимость 200-500 метров", - предупреждают синоптики.

Из-за непогоды введен I уровень опасности, желтый.

Специалисты предупреждают, что такая погода может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Погода в Киеве

По данным синоптиков, сегодня в Киевской области будет тепло, но без осадков. Ожидается туман, а на дорогах - местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по области днем 0°...+5°, а в столице столбики термометров покажут более сдержанные +1°...+3°.

В Украину идет новое похолодание - что известно

После короткого потепления в Украине снова ожидается похолодание. По словам синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, уже 15 февраля придет активный циклон - в западных и северных областях дождь перейдет в снег, на дорогах возможна гололедица. С 16 февраля температура снизится: ночью до -14°, а 17 февраля местами до -18°. В то же время с 18 февраля прогнозируют постепенное потепление.

