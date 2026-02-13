Циклон в Украине: синоптик рассказала, что будет с погодой 14 февраля

В ряде областей ожидаются осадки, оттепель продолжится.

В субботу, 14 февраля, погоду в Украине определит циклон, который принесет нам осадки. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Именно он обусловит 14 февраля дожди на востоке, юге и местами в центральных областях Украины", - спрогнозировала она и добавила, что немного дождей также ожидается на западе.

В то же время на севере будет облачно, влажно, временами туман.

Температура воздуха в субботу особо не изменится - продолжится оттепель, будут небольшие "плюсы", а на юге вплоть до весенних +5...+10 градусов.

"Потепление приведет с собой не такие уж приятные явления, как таяние снега и льда, сдвиги снежных массивов с крыш, водопады с карнизов, сосульки, лужи со скрытыми островками льда, в горах опасность лавин", - предупредила эксперт по погоде.

Погода в Киеве

В Киеве, по прогнозу Натальи Диденко, день 14 февраля будет теплым. В течение дня столбики термометров завтра достигнут +3 градусов.

В Украину идет новое похолодание - что известно

После нескольких теплых дней в Украине снова ожидается похолодание. По данным синоптика Укргидрометцентра Натальи Птухи, 15 февраля придет активный циклон - в западных и северных областях дождь перейдет в снег, на севере возможны значительные осадки. С 16 февраля в страну поступит холодный воздух, ночью температура снизится до -14°, а 17 февраля местами - до -18°. С 18 февраля прогнозируют постепенное потепление.

