Все знают, что сквозняк появляется, если окно недостаточно плотно прилегает к раме, но это далеко не единственная его причина.

Холодный воздух способен быстро выстудить помещение независимо от работы отопления, и украинцам сейчас нельзя этим пренебрегать.

Ранее у нас уже выходил материал о том, как согреться без отопления и электричества в доме, но тогда речь шла о нивелировании проблемы, а не о ее устранении.

Редакция журнала "The Spruce" обратилась к подрядчикам, чтобы выяснить, как получается сквозняк в квартире и что делать, чтобы от него избавиться. В ответ они получили конкретные объяснения – их сегодня и рассмотрим.

Видео дня

Откуда берется сквозняк в квартире при закрытых окнах

Чаще всего решения проблем с утечками воздуха не требуют сложного ремонта – достаточно герметизации и дополнительной изоляции. Основная же трудность – как определить, откуда исходит сквозняк.

После прочтения этой статьи, вы будете знать самые распространенные места продувания и сможете самостоятельно проверить их в своем доме.

При этом в отличие от многоквартирных жилых комплексов у частных домов намного больше мест, способных вызывать сквозняки. Поэтому сперва речь пойдет о местах для всех типов зданий, а после – только о проблемах частных жилых домов.

Розетки и выключатели

Одним из скрытых источников сквозняков являются электрические розетки и выключатели – через зазоры между стеной и декоративной накладкой может проникать холодный воздух.

Проблема решается установкой специальных уплотнителей, которые монтируются за лицевой панелью стены.

Негерметичные технологические отверстия

В конструкциях домов предусмотрены различные проходы – для наружных водопроводных кранов, вытяжек в ванных комнатах, дымоходов, канализационных стояков и электропроводки. Многие сквозняки возникают из-за ненадлежащей герметизации таких отверстий.

Если эти отверстия плохо загерметизированы, их следует обработать герметиком или монтажной пеной с низким расширением.

Некачественно установленная изоляция

Ошибки при установке утеплителя также приводят к теплопотерям. Неправильно подобранный размер изоляции или поврежденная пароизоляция ощутимо снижают эффективность защиты.

Рекомендуется дополнительно утеплить доступные зоны – чердак, подполье, открытые участки стен. В случае задувной изоляции лучше привлечь специалиста.

Окна и двери

Окна и двери остаются одними из основных источников утечки тепла и появления сквозняков, так что забывать о них все же не стоит.

Установка уплотнителей – лучшее средство среди того, что помогает от сквозняка. Это значительно снижает теплопотери и помогает сократить расходы на отопление.

Пустые гидрозатворы сантехники

Неочевидным источником сквозняков могут быть раковины, душевые кабины, ванны или унитазы. Если вместе с холодным воздухом ощущается слабый запах канализации, вероятно, в сифонах отсутствует водяная пробка (то есть вода попросту ушла или испарилась).

В таком случае достаточно спустить воду, чтобы восстановить гидрозатвор. Для раковин, ванн и душевых можно включить воду примерно на одну минуту.

Как определить, откуда сквозняк в доме

Теперь рассмотрим источники скозняков в частных домах и деревянных зданиях.

Утечки через чердак

Состояние чердака играет ключевую роль в сохранении тепла. Теплый воздух поднимается вверх и уходит через недостаточно утепленное или негерметичное перекрытие. При этом холодный воздух может проникать вниз.

Необходимо проверить зазоры вокруг светильников, вентиляционных труб и проводки и заделать их герметиком или пеной.

Открытая заслонка дымохода

Дымоход эффективно выводит дым наружу, однако может работать и в обратном направлении, пропуская холодный воздух в дом. Проблема может заключаться в том, что заслонка камина не закрыта либо неплотно прилегает.

Следует убедиться, что она полностью перекрыта; при необходимости устанавливается специальный надувной уплотнитель для дымохода.

Встраиваемые светильники

Встроенные потолочные светильники также могут быть источником сквозняков. Они нарушают целостность потолка, а чердачное пространство обычно холоднее и более подвержено сквознякам.

Для устранения проблемы применяются герметичные теплоизолированные колпаки или светильники, допускающие контакт с утеплителем.

Щели в половых досках

Сквозняки могут проникать через зазоры между половыми досками. Это распространенная проблема в старых домах с рассохшимися досками или недостаточной черновой изоляцией.

Простейшее решение из всего того, что помогает от сквозняка – использование ковров. Они создают дополнительный теплоизоляционный слой и закрывают щели.

Осадка дома

В старых зданиях сквозняки могут быть связаны с постепенной осадкой фундамента. Это приводит к образованию микротрещин в стенах, а также вокруг окон и дверей, через которые проникает холодный воздух.

Для устранения таких дефектов следует заделать микротрещины в фундаменте эластичным герметиком, а крупные зазоры заполнить монтажной пеной.

Вас также могут заинтересовать новости: