Холодный воздух способен быстро выстудить помещение независимо от работы отопления, и украинцам сейчас нельзя этим пренебрегать.
Ранее у нас уже выходил материал о том, как согреться без отопления и электричества в доме, но тогда речь шла о нивелировании проблемы, а не о ее устранении.
Редакция журнала "The Spruce" обратилась к подрядчикам, чтобы выяснить, как получается сквозняк в квартире и что делать, чтобы от него избавиться. В ответ они получили конкретные объяснения – их сегодня и рассмотрим.
Откуда берется сквозняк в квартире при закрытых окнах
Чаще всего решения проблем с утечками воздуха не требуют сложного ремонта – достаточно герметизации и дополнительной изоляции. Основная же трудность – как определить, откуда исходит сквозняк.
После прочтения этой статьи, вы будете знать самые распространенные места продувания и сможете самостоятельно проверить их в своем доме.
При этом в отличие от многоквартирных жилых комплексов у частных домов намного больше мест, способных вызывать сквозняки. Поэтому сперва речь пойдет о местах для всех типов зданий, а после – только о проблемах частных жилых домов.
Розетки и выключатели
Одним из скрытых источников сквозняков являются электрические розетки и выключатели – через зазоры между стеной и декоративной накладкой может проникать холодный воздух.
Проблема решается установкой специальных уплотнителей, которые монтируются за лицевой панелью стены.
Негерметичные технологические отверстия
В конструкциях домов предусмотрены различные проходы – для наружных водопроводных кранов, вытяжек в ванных комнатах, дымоходов, канализационных стояков и электропроводки. Многие сквозняки возникают из-за ненадлежащей герметизации таких отверстий.
Если эти отверстия плохо загерметизированы, их следует обработать герметиком или монтажной пеной с низким расширением.
Некачественно установленная изоляция
Ошибки при установке утеплителя также приводят к теплопотерям. Неправильно подобранный размер изоляции или поврежденная пароизоляция ощутимо снижают эффективность защиты.
Рекомендуется дополнительно утеплить доступные зоны – чердак, подполье, открытые участки стен. В случае задувной изоляции лучше привлечь специалиста.
Окна и двери
Окна и двери остаются одними из основных источников утечки тепла и появления сквозняков, так что забывать о них все же не стоит.
Установка уплотнителей – лучшее средство среди того, что помогает от сквозняка. Это значительно снижает теплопотери и помогает сократить расходы на отопление.
Пустые гидрозатворы сантехники
Неочевидным источником сквозняков могут быть раковины, душевые кабины, ванны или унитазы. Если вместе с холодным воздухом ощущается слабый запах канализации, вероятно, в сифонах отсутствует водяная пробка (то есть вода попросту ушла или испарилась).
В таком случае достаточно спустить воду, чтобы восстановить гидрозатвор. Для раковин, ванн и душевых можно включить воду примерно на одну минуту.
Как определить, откуда сквозняк в доме
Теперь рассмотрим источники скозняков в частных домах и деревянных зданиях.
Утечки через чердак
Состояние чердака играет ключевую роль в сохранении тепла. Теплый воздух поднимается вверх и уходит через недостаточно утепленное или негерметичное перекрытие. При этом холодный воздух может проникать вниз.
Необходимо проверить зазоры вокруг светильников, вентиляционных труб и проводки и заделать их герметиком или пеной.
Открытая заслонка дымохода
Дымоход эффективно выводит дым наружу, однако может работать и в обратном направлении, пропуская холодный воздух в дом. Проблема может заключаться в том, что заслонка камина не закрыта либо неплотно прилегает.
Следует убедиться, что она полностью перекрыта; при необходимости устанавливается специальный надувной уплотнитель для дымохода.
Встраиваемые светильники
Встроенные потолочные светильники также могут быть источником сквозняков. Они нарушают целостность потолка, а чердачное пространство обычно холоднее и более подвержено сквознякам.
Для устранения проблемы применяются герметичные теплоизолированные колпаки или светильники, допускающие контакт с утеплителем.
Щели в половых досках
Сквозняки могут проникать через зазоры между половыми досками. Это распространенная проблема в старых домах с рассохшимися досками или недостаточной черновой изоляцией.
Простейшее решение из всего того, что помогает от сквозняка – использование ковров. Они создают дополнительный теплоизоляционный слой и закрывают щели.
Осадка дома
В старых зданиях сквозняки могут быть связаны с постепенной осадкой фундамента. Это приводит к образованию микротрещин в стенах, а также вокруг окон и дверей, через которые проникает холодный воздух.
Для устранения таких дефектов следует заделать микротрещины в фундаменте эластичным герметиком, а крупные зазоры заполнить монтажной пеной.