Отключение Starlink для россиян: в ISW рассказали, как это сыграло на руку ВСУ

Положительные изменения для украинских военных особенно заметны в районе Гуляйполя на Запорожском направлении.

Украинские войска контратакуют у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей, пользуясь тем, что Starlink и Телеграм заблокированы для россиян.

Об этом говорится в свежем обзоре аналитиков Института по изучению войны (ISW). Аналитики со ссылкой на кадры с геолокацией отметили, что россияне бьют по украинским позициям у реки Гайчур к северо-западу от Гуляйполя.

Институт предполагает, что украинские войска контролировали эти позиции до 12 февраля и могут использовать локализованные контратаки, чтобы снова соединить их между собой.

В обзоре указывается, что ISW начал наблюдать ограниченные и локализованные украинские контратаки вблизи административной границы Днепропетровской и Запорожской областей 9 февраля.

Аналитики отмечают, что для оккупантов ситуация в районе Гуляйполя остается неясной из-за ухудшения российской связи на передовой.

"Украинские тактические контратаки в этом районе, вероятно, являются ответом на благоприятные условия на поле боя", - предположили в Институте.

В подтверждение этого в ISW привели заявление высокопоставленного чиновника НАТО от 11 февраля, в котором он сообщил, что по крайней мере некоторые успехи ВСУ на поле боя в Запорожской области обусловлены отключением терминалов Starlink у российских оккупантов.

Кроме этого, аналитики указали, что один из российских блогеров заявлял о "новых факторах, которые осложняют" проблемы российской связи. В ISW предположили, что речь идет об ограничении Россией работы Telegram, который российские войска на передовой также использовали для связи.

"Украинские контратаки в приграничном районе Днепропетровской и Запорожской областей, вероятно, направлены на использование этих проблем, которые возникли у россиян", - говорится в обзоре.

Отключение Starlink для россиян

1 февраля гендиректор SpaceX Илон Маск сообщил , что меры, принятые его компанией для прекращения несанкционированного использования Starlink Россией, "дали результат".

11 февраля военный аналитик Андрей Крамаров отмечал, что у россиян возникли трудности в контроле линии фронта из-за остановки работы Starlink. По его словам, это дало ВСУ преимущество в организации быстрой передачи информации между беспилотными системами, подразделениями на линии фронта и командными штабами с помощью систем Starlink.

