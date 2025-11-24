На первом месте, конечно США, а вот дальше список выглядит значительно интереснее.

С недавних пор Украина стала владельцем небольшого парка американских истребителей F-16. Точное количество является засекреченным, но в целом речь идет где-то о 20-30 единицах, если ориентироваться на публично анонсированные поставки. Однако это мизер по сравнению с тем, сколько этих самолетов имеют некоторые другие страны. Издание WioNews назвало топ-5 стран с наибольшим количеством истребителей F-16 на сегодня.

США

По данным за 2023 год, Соединенные Штаты обладают крупнейшим в мире парком F-16 - 936 боевых машин. Высокая универсальность и передовые технологии позволяют этим истребителям выполнять широкий спектр задач: от завоевания превосходства в воздухе и нанесения ударов по наземным целям до подготовки пилотов для более продвинутых моделей самолетов. F-16 находятся на вооружении боевых частей ВВС, Национальной гвардии и резерва армии США.

Турция

Турецкие Воздушные силы эксплуатируют 243 истребителя F-16, что делает Турцию крупнейшим оператором F-16 в Европе и в целом в мире после США. Флот проходит активную модернизацию: внедряются локальные обновления Özgür, закупаются самолеты конфигурации Block 70. Это усиливает авионику, радары и многофункциональность, обеспечивая соответствие современным требованиям.

Израиль

Израиль имеет 224 истребителя F-16, что является фантастической цифрой для страны со столь малой территорией. И это еще не считая самолеты других типов! При этом израильские F-16 имеют глубоко локализованные пакеты модернизации. Благодаря большому опыту реальных боевых операций и собственным технологическим модернизациям, израильские F-16 считаются одними из самых мощных и боеспособных в мире.

Египет

Египетская авиация имеет 218 истребителей F-16, составляющих основу ее тактической ударной силы. Это самый большой парк F-16 в Африке, что существенно влияет на военную мощь Каира и его роль в региональной безопасности. Сотрудничество с США и регулярные обновления позволяют Египту поддерживать свои самолеты в высокой боевой готовности и эффективно применять их в многоролевых операциях и тренировках.

Тайвань

Тайвань эксплуатирует 202 единицы F-16 для обеспечения воздушной обороны в условиях роста регионального напряжения. Остров активно переводит свой флот на версию F-16V (Viper), включающую современные радары, системы РЭБ и новые виды вооружения. Эти истребители являются ключевым элементом защиты воздушного пространства и потенциала сдерживания перед лицом китайской угрозы.

Стоит заметить, что приведенные данные о количестве самолетов на вооружении каждой из стран могут быть неточными, поскольку правительства нечасто раскрывают реальную статистику по имеющимся вооружениям. Поэтому все приведенные данные базируются на оценках аналитиков и могут отличаться в разных источниках.

