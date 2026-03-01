Иран подтвердил смерть Хаменеи и пообещал 'самый жестокий ответ' в истории

Также погибли главнокомандующий КСИР и ключевой советник Хаменеи.

Аятолла Али Хоссейни Хаменеи, правивший Ираном в ​​качестве верховного лидера почти четыре десятилетия, был убит. Как пишет CNN, иранские государственные СМИ подтвердили смерть Хаменеи в воскресенье утром, спустя несколько часов после того, как чиновники США и Израиля заявили о его гибели в результате совместных ударов по его режиму.

"Верховный лидер Ирана пал мученической смертью", – сообщила государственная телекомпания IRNA.

Как сообщило государственное информационное агентство Fars News Agency, Хаменеи был убит "в своем кабинете в доме лидера" во время "исполнения своих обязанностей" в момент нападения рано утром в субботу.

Также Иранские государственные СМИ подтвердили гибель высшего генерала страны и ключевого советника Хаменеи в результате атак США и Израиля.

По данным IRNA, адмирал Али Шамхани, ключевой советник аятоллы Али Хаменеи и секретарь Совета обороны Ирана, и генерал-майор Мохаммед Пакпур, главнокомандующий элитным Корпусом стражей исламской революции (КСИР), погибли в субботу.

В ответ на гибель Хаменеи Корпус стражей исламской революции Ирана пообещал "самую жестокую наступательную операцию в истории" против американских и израильских баз.

"Самые масштабные наступательные операции в истории Вооруженных сил Исламской Республики Иран начнутся в ближайшее время в направлении оккупированных территорий и баз американских террористов", – предупредил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении иранского правительства говорится, что "это великое преступление никогда не останется без ответа и перевернет новую страницу в истории исламского мира".

Между тем, Высший совет национальной безопасности страны заявил, что совместные американо-израильские атаки на Иран "положат начало масштабному восстанию в борьбе с угнетателями мира", а Иран и его союзники станут "еще более стойкими и решительными".

Операция США против Ирана

28 февраля 2026 года началась масштабная военная операция США и Израиля против Ирана. Основными целями стали системы ПВО, ракетные комплексы, резиденция руководства страны. Иран утверждает, что было атаковано 24 провинции страны. Сообщается о более 200 погибших в результате атак.

В ответ Иран выпустил около сотни ракет и ударных дронов. Были атакованы Израиль и американские базы в ОАЭ, Катаре и Бахрейне.

