Трамп подтвердил ликвидацию Хаменеи

Смерть Хаменеи президент США назвал "большим шансом для иранского народа вернуть себе свою страну".

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что в результате совместной операции США и Израиля верховный лидер Ирана Али Хаменеи мертв. Об этом говорится в сообщении главы Белого дома в сети Truth Social.

По его словам, Хаменеи не смог избежать "разведывательных возможностей и высокотехнологичных систем отслеживания" США и Израиля и, "как и другие ликвидированные вместе с ним лидеры – ничего не мог сделать".

"Это не только справедливость для народа Ирана, но и для всех великих американцев и людей из многих стран мира, которых Хаменеи и его банда кровожадных головорезов убили или покалечили", - говорится в сообщении.

Видео дня

Трамп рассказал, что он получает сообщение, что "многие представители КСИР, военные, а также другие силы безопасности и полиции больше не хотят воевать и ищут у нас гарантий неприкосновенности".

"Как я сказал вчера вечером: "Сейчас они могут получить неприкосновенность, позже – только смерть!" Надеюсь, КСИР и полиция мирно объединятся с иранскими патриотами и вместе будут работать, чтобы вернуть стране величие, которого она заслуживает. Этот процесс должен начаться уже в скором времени, ведь не только смерть Хаменеи, но и сама страна только за один день испытала масштабное разрушение и даже опустошение", - написал он.

Глава Белого дома добавил, что "мощные и высокоточные бомбардировки, однако, будут продолжаться непрерывно в течение всей недели или столько, сколько потребуется для достижения нашей цели - мира на Ближнем Востоке и, наконец, во всем мире!".

Ликвидация Хаменеи

Ранее о том, что лидер Ирана Хаменеи ликвидирован, сообщили СМИ. Как рассказал журналист Барак Равид, об этом посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским официальным лицам. Хаменеи якобы был убит в результате израильского удара по его резиденции.

Информацию о гибели лидера Ирана публиковало и агентство Reuters. Журналисты отметили, что 86-летний Хаменеи имел полный контроль над политическими, военными и религиозными институтами Ирана, формируя внутреннюю политику и руководя внешними отношениями.

Издание Axios напоминало, что Хаменеи руководил Ираном в течение 35 лет. Его вероятная ликвидация станет огромным ударом для режима и может ускорить его падение.

Вас также могут заинтересовать новости: