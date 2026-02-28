Лидер Ирана Хаменеи ликвидирован, найдено тело, - СМИ

Подтверждения этой информации с иранской стороны нет.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был ликвидирован в результате атак со стороны Израиля и США.

Такая информация распространяется в иностранных СМИ. К примеру, китайская медиагруппа CGTN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника пишет, что было найдено тело Хаменеи.

"Высокопоставленный израильский чиновник: Хаменеи мертв, найдено его тело", – говорится в сообщении, опубликованном в соцсети Х.

Аналогичную информацию со ссылкой на источники приводит и журналист Axios Барак Равид:

"Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лейтер сообщил американским официальным лицам, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в результате израильского удара по его резиденции".

Информацию о гибели лидера Ирана публикует и агентство Reuters. Журналисты отмечают, что 86-летний Хаменеи имел полный контроль над политическими, военными и религиозными институтами Ирана, формируя внутреннюю политику и управляя внешними отношениями.

Иранская сторона информацию о ликвидации своего верховного лидера пока не подтверждала.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, вероятно, погиб: почему это важно

Издание Axios напоминает, что Хаменеи руководил Ираном в течение 35 лет. Его вероятная ликвидация станет огромным ударом для режима и даже может ускорить его падение.

Однако эта ситуация порождает ряд проблем, ответ на которые довольно размыт. Согласно конституции Ирана, новый верховный лидер избирается советом духовенства. Но новые удары Израиля были направлены и против высокопоставленных командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и политических лидеров. Это привело к хаосу в системе управления режимом, отмечается в материале.

По оценкам Израиля, в ходе атак были ликвидированы также министр обороны Ирана и командир КСИР.

"Израильские официальные лица заявили, что Израиль нацелился на сыновей Хаменеи, но по оценкам разведки они выжили после ударов. Моджтаба Хаменеи, один из сыновей верховного лидера, широко обсуждался как возможный преемник своего отца", – добавляют журналисты.

Обострение на Ближнем Востоке

28 февраля Израиль нанес ряд ударов по территории Ирана. В СМИ сообщали, что цель атак – уничтожение всего руководства страны. В частности, были атакованы правительственный комплекс и резиденция верховного лидера Али Хаменеи.

К операции против Ирана присоединились и США. Бывший глава штаба ЦРУ Джереми Баш отметил, что нынешние события не идут ни в какое сравнение с событиями в Венесуэле в начале года. Он допускает, что операция продлится несколько недель.

В ответ на атаки Иран начал наносить удары и по американским базам на территории других стран. К примеру, взрывы были слышны в Катаре и ОАЭ.

