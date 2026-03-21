Несмотря на годы жестких санкций и нынешние ограничения на экспорт нефти, у Ирана по-прежнему есть резервы для затяжной войны.

Иранская экономика более восьми лет находилась под санкциями "максимального давления", которые тормозили рост и разжигали инфляцию. При этом власти Ирана верили в "силу рынков", выбрав политику невмешательства власти в экономические процессы. Как пишет Foreign Policy, Иран отказался вводить контроль за движением капитала, ограничивать внешнюю торговлю, проводить промышленную политику или прямые государственные инвестиции, чтобы смягчить удар санкций.

"Устойчивость, которую иранская экономика продемонстрировала в условиях санкций, была главным образом результатом действий снизу вверх, поскольку фирмы и домохозяйства находили способы сводить концы с концами. Хотя Иран столкнулся с экономической войной, иранские лидеры так и не ввели централизованное экономическое планирование или рационализацию, характерные для военной экономики", – говорится в статье.

Однако сейчас Иран столкнулся с настоящей войной. Закрытие Ормузского пролива сказывается на иранской экономике. Центральный банк испытывает трудности с обеспечением ликвидности валютного рынка Ирана. Администрация президента США Трампа рассматривает возможность применения военной силы, чтобы нанести Ирану еще большие экономические трудности. Например, введя блокаду экспорта иранской нефти или уничтожив главный терминал экспорта нефти на острове Харг.

В США считают, что если нефтяной терминал на Харге будет уничтожен, экономика Ирана будет "разрушена". Но авторы статьи отметили, что большинство американских политиков плохо понимают иранскую экономику и влияние, которое потеря доходов от нефти может оказать на ход этой войны. Отмечается, что блокада экспорта иранской нефти или уничтожение ключевой нефтегазовой инфраструктуры сделает невозможным поддержание нормальных экономических условий в Иране и на годы затормозит экономическое развитие Ирана. Однако атаки на экспорт иранской нефти "не сократят эту войну":

"Дальнейшее сокращение экспортных доходов Ирана усугубит кризис платежного баланса страны. Но чиновники администрации Трампа учитывают лишь половину торгового баланса Ирана. Девальвация риала и связанное с ней инфляционное давление являются не только результатом давления на экспортные доходы. Они также являются результатом устойчивого спроса на импорт".

Авторы пояснили, что импортные расходы Ирана резко выросли за последние годы, достигнув 72 миллиардов долларов за иранский календарный год, закончившийся в марте 2025 года. Импорт вырос во время санкций по двум причинам. Во-первых, иранский производственный сектор оказался устойчивым, поддерживая спрос на промежуточные товары, в частности, поскольку компании накапливали запасы для смягчения перебоев в цепочке поставок, связанных с санкциями. Во-вторых, для многих компаний импортные товары предлагают защиту от инфляции.

Поскольку война продолжается, замедление темпов роста иранской экономики снизит спрос на импорт, вероятно, несколько ослабив давление на валютные рынки Ирана.

Издание также пишет, что падение импорта является важным опережающим индикатором: иранская экономика готова сократиться, а уровень жизни снизится:

"Но общее сокращение экономической активности и промышленного производства не означает, что Иран столкнется с обязательными ограничениями, которые изменят ход войны. Иран не обеднеет достаточно быстро, чтобы перестать представлять угрозу".

Если посмотреть на таможенные данные за первые 10 месяцев текущего иранского календарного года, то средний объем экспорта Ирана, не связанного с нефтью, составлял около 4,5 миллиарда долларов в месяц. Около 40 процентов этой торговли проходит через иранские порты в Персидском заливе. Остальные 60 процентов обрабатываются сухопутным транспортом через Турцию, Ирак и Афганистан или через иранские порты на Каспийском море. "Даже если весь экспорт через порты Персидского залива будет прекращен, Иран может консервативно поддерживать экспортные доходы на уровне около 2 миллиардов долларов в месяц через другие таможенные пункты", – добавили авторы.

Они считают, что такой уровень доходов может обеспечить потребности военной экономики в иностранной валюте. С начала этого иранского календарного года импортные расходы страны в среднем составляли чуть менее 5 миллиардов долларов в месяц. Но эта сумма включает импорт, который можно было бы сократить или ликвидировать в рамках рационализации, связанной с войной, которую можно реализовать путем более жесткого контроля над распределением иностранной валюты или введения импортных квот.

Иран будет способен воевать даже без экспорта нефти

Если Иран будет стремиться поддерживать нормальный уровень критического импорта, который будет включать продукты питания, лекарства и промежуточные товары, от которых зависит промышленная база страны, общий счет за импорт снизится до чуть менее 3 миллиардов долларов в месяц. Это приведет к дефициту торгового баланса, хотя и небольшому. Любой такой дефицит, вероятно, можно преодолеть в краткосрочной перспективе, учитывая, что расчеты не включают ни перенаправление нефтяного экспорта из Персидского залива через другие таможенные пункты, ни рационализацию промышленного импорта для оборонной промышленности, ни сокращение доступных резервов, ни, в качестве крайней меры, монетизации дефицита.

Другими словами, даже если США примут решительные меры по ликвидации возможностей Ирана по экспорту нефти, Иран может продолжать участвовать в этой войне. Пресечение иранских торговых потоков и обострение торгового дефицита усилит экономическое давление, но для ведения войны на истощение Ирану достаточно поддерживать минимальный уровень экономической активности, удовлетворяя основные потребности населения, одновременно поддерживая производство оружия и основной военный потенциал.

"Чтобы оказать решающее влияние на способность Ирана позволить себе войну, США должны будут нацелиться на промышленные объекты, такие как иранские сталевые печи, и коммунальную инфраструктуру, такую как электростанции. Но это переведет конфликт в новую фазу – как это было видно после удара по Южному Парсу, Иран ответит атаками на аналогичную инфраструктуру в странах Персидского залива и Израиле", – добавило издание.

Авторы считают, что атаки на физические структуры иранской экономики преодолели бы ограничения усилий по вмешательству в торговлю, тем самым ускоряя окончание войны. Но даже если продолжительность войны сократится, убытки, которые понесет мировая экономика, могут быть гораздо больше.

Напомним, что Иран выпустил новую банкноту номиналом 10 млн риалов. Предыдущая банкнота номиналом 5 млн риалов была введена в обращение лишь в начале февраля. Это свидетельство того, с какими трудностями сталкивается экономика Ирана в начале четвертой недели войны.

