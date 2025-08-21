По словам министра иностранных дел Индии, растущая глобальная неопределенность заставляет страну вновь обратить внимание на "надежных и стабильных партнеров".

Индия и Россия стремятся увеличить свой годовой товарооборот примерно на 50% в течение следующих пяти лет, до 100 миллиардов долларов. Это происходит на фоне роста напряженности в отношениях Нью-Дели с США и угроз Дональда Трампа в адрес Москвы, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра иностранных дел Индии Субрахманьяма Джайшанкара.

Не упоминая непосредственно США и их торговую политику, Джайшанкар заявил на Индийско-российском бизнес-форуме, что растущая глобальная неопределенность заставляет страну вновь обратить внимание на "надежных и стабильных партнеров".

"Мы все остро осознаем, что встречаемся на фоне сложной геополитической ситуации. Наши лидеры продолжают тесно и регулярно взаимодействовать", - сказал он.

Джайшанкар также предложил Индии и России решительно работать над расширением взаимной торговли, поощрять создание большего количества совместных предприятий между компаниями двух государств.

Индия отдалилась от США после объявления Трампом о дополнительных 25% пошлины на индийские товары и угроз увеличить их до 50% - ставки, которая сделает неконкурентоспособным индийский экспорт в США. Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Путина "другом" после телефонного разговора с российским диктатором, а Дели сделал шаг к укреплению отношений с Китаем. Ожидается, что в конце августа Моди посетит Поднебесную.

Пошлины Трампа для Индии - последние новости

30 июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25% пошлин для индийских товаров с 1 августа. Он отметил, что введет дополнительный штраф за закупки энергоносителей у России.

6 августа Трамп объявил о введении дополнительной 25% пошлины на индийские товары с 27 августа. В Белом доме не исключили, что аналогичные решения будут приняты и в отношении других покупателей российской нефти. Хотя дальше слов дело пока не пошло.

Некоторые индийские НПЗ временно прекратили покупать нефть из РФ после угроз президента США ввести вторичные санкции для покупателей российского сырья. Однако 20 августа стало известно, что государственные предприятия возобновили покупку российской нефти.

