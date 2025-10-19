Оппозиционер в изгнании предупреждает, что Донбасс может стать предметом сделки между Трампом и Путиным.

Российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что правитель РФ Владимир Путин посылает сигнал Дональду Трампу о готовности к серьезным переговорам по Украине. При этом потенциальная сделка может включать передачу части Донбасса России, заявил он в интервью Sky News.

"У меня складывается впечатление, что Путин послал Трампу сигнал о том, что он готов к сделке. Путин хочет получить весь Донбасс, те его части, которые он еще не оккупировал", - сказал Ходорковский.

Он предупредил, что такие территориальные достижения могут использоваться Кремлем для дестабилизации ситуации в остальной Украине.

Бывший глава нефтяного гиганта ЮКОС, который провел более десяти лет в российской тюрьме и сейчас живет в Лондоне, также резко раскритиковал дипломатические возможности Великобритании. По его мнению, Лондон потерял экспертные знания о России и не способен эффективно влиять на Кремль или поддерживать российскую оппозицию. Ходорковский призвал британский МИД вести диалог с опытными российскими диссидентами.

Он добавил, что оказывая психологическое давление на Путина, в частности через консолидацию оппозиции, можно влиять на ключевые точки конфликта.

"Остановить эту войну... было бы гораздо важнее, чем ждать еще несколько лет, пока Путин уйдет со сцены", - добавил он.

Саммит в Будапеште - что надо знать

Трамп и Путин встретятся в столице Венгрии в ближайшие недели. По данным WP, Путин во время телефонного разговора с Трампом потребовал, чтобы Украина отказалась от контроля над всей Донецкой областью в обмен на завершение войны.

Газета The Telegraph прогнозирует, что лидеры США и России вряд ли смогут приблизить мир в Украине во время анонсированной встречи в Будапеште. Единственный действенный вариант закончить войну - это усилить Украину так, чтобы Кремль потерял надежду на победу военным путем.

