Бывший руководитель российской нефтяной компании ЮКОС отсидел 10 лет в российской тюрьме и сейчас поддерживает проекты политической оппозиции в эмиграции.

Если западные державы откажутся платить цену за защиту свобод и правил, которые гарантируют их процветание сегодня, завтра цена будет намного выше. Об этом в своей статье для The Washington Post написал российский оппозиционер Михаил Ходорковский.

По его словам, те, кто сейчас выступают за мирные переговоры с президентом РФ Путиным, - "либо наивны, либо нечестны".

"Они вознаградят экспансионистского диктатора за агрессию против своего соседа. Он будет использовать переговоры, чтобы выиграть время, чтобы он мог возобновить бой на своих условиях в будущем по своему выбору. И следующим государством, которое он атакует, может быть член НАТО", - считает Ходорковский.

Он также отметил, что Путин превратился из коррумпированного автократа в экспансионистского фашистского диктатора, популяризируя "глобальный рост тирании и популизма и более опасный, менее свободный мир".

"Путина невозможно успокоить. Над ним надо одержать победу. ... Путина надо победить в Украине, иначе он на этом не остановится. Западные государства вооружили Украину ровно столько, чтобы она не проиграла, но недостаточно, чтобы она решительно одержала победу", - подчеркнул российский оппозиционер.

Война России в Украине - последние новости

Россия ударила авиацией по Торецку. В результате атаки погибли трое горняков, еще шестеро пострадало. Также спасателями под завалами было найдено тело одного человека. Отмечается, что на момент удара под землей находились 32 горняка, они уже подняты на поверхность.

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