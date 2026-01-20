'Идеальное решение' проблемы Украины: РФ делает ставку на Гренландский кризис, - Politico

Всего через несколько дней после того, как Трамп использовал "российскую угрозу" как предлог для аннексии Гренландии, он неожиданно пригласил Путина в свой новый "Совет мира".

Спустя считанные дни после того, как президент США Дональд Трамп сослался на угрозу со стороны России как на причину для аннексии Гренландии, он пригласил кремлевского диктатора Владимира Путина присоединиться к его "Совету мира".

В последние недели реакция Москвы на "гренландский гамбит" Трампа была дезориентирующей, пишет Politico. Представители Кремля то изображали притворное сочувствие жителям арктического острова, то выражали открытый энтузиазм по поводу попыток Трампа заключить его в американские объятия.

Это противоречие указывает на сознательную стратегию: использовать кризис для ослабления единства Запада, одновременно удерживая фокус внимания Трампа на других направлениях, отмечают журналисты.

Какова реакция России на ситуацию вокруг Гренландии

За недели, прошедшие с тех пор, как Трамп захватил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и пригрозил интервенцией в Иран, Россия, похоже, отложила свои иные геополитические амбиции, в том числе в Арктике, чтобы удержать Вашингтон на своей стороне в вопросе Украины. Тем временем Москва, судя по всему, надеется, что напряженность вокруг Гренландии расколет НАТО и вобьет новые клинья между Киевом и его важнейшими союзниками.

"Трудно было бы представить, что подобное может произойти, еще некоторое время назад", – заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции во вторник, злорадствуя по поводу тающих "перспектив сохранения НАТО как единого западного военно-политического блока".

Тревога по поводу Гренландии уже принесла Кремлю дивиденды, вытеснив Украину из повестки дня в Давосе, куда спешно съезжаются европейские лидеры, пытаясь разрядить кризис, пишет СМИ. "Гренландия – [это] идеальное решение", – написал прокремлевский политолог Сергей Марков в своем Telegram-канале.

Напряженность между Европой и США может послужить трамплином к распаду НАТО. "Тогда ЕС будет вынужден прекратить свою войну против России", – продолжил он.

После многих лет, потраченных на критику "коллективного Запада", прокремлевские пропагандисты теперь намекают, что страна может просто сидеть сложа руки и наблюдать, как спотыкаются их враги. Лавров во время своей пресс-конференции также нашел время для "небольшого троллинга", говорится в материале.

Отвергая утверждения о том, что Москва претендует на Гренландию, главный дипломат России заявил, что остров важен для безопасности США примерно так же, как Крым важен для России – ссылаясь на украинский полуостров, захваченный Россией в 2014 году.

"Гренландия – это ведь не очевидная часть Дании, верно?. Это колониальное завоевание. Тот факт, что ее жители теперь привыкли там жить и чувствуют себя комфортно – это другой вопрос. Но проблема бывших колоний становится все более серьезной материей" – сказал он. Опровергая заявления о том, что Россия представляет военную угрозу для Дании, Москва старательно избегает критики Трампа, пишет СМИ. Вместо этого она преподносит его шаг как "исторический".

Ранее УНИАН сообщал, что Зеленский отреагировал на угрозы Трампа по Гренландии. Он отметил, что Украина уважает суверенитет Дании и поддерживает ее территориальную целостность. "Я очень хочу, чтобы Америка услышала Европу, услышала в формате дипломатии", – сказал украинский лидер.

Кроме того, фон дер Ляйен тоже высказалась об угрозах Трампа относительно Гренландии. Она подчеркнула, что торговое соглашение между США и ЕС, которое было заключено прошлым летом и названо Трампом на тот момент "крупнейшим в истории", будет под угрозой.

