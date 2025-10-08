Министр внутренних дел Германии представил поправки к законодательству.

Правительство Германии объявило, что позволит полиции сбивать неизвестные дроны в своем воздушном пространстве, которые будут представлять угрозу. Также были проведены консультации с Израилем и Украиной по вопросам собственной обороны, чтобы противостоять полетам беспилотников над стратегическими объектами, в которых подозревают Москву.

Министр внутренних дел Александр Добриндт представил поправки к законодательству, чтобы усилить полномочия полиции, которая теперь сможет применять "физические меры, то есть перехватывать и сбивать дроны", пишет Le Monde.

Кроме того, сообщается, что будет создан "центр противодроновой обороны" для координации действий федеральной полиции и земель Германии.

Ситуация с неизвестными дронами над Европой

Ранее УНИАН сообщал, что дроны гудят над заводами топ-производителя оружия в ЕС. Однако их до сих пор нельзя сбивать. Одна из крупнейших европейских компаний противовоздушной обороны заявляет, что над ее сверхсекретными заводами пролетает все большее количество беспилотников.

Кроме того, мы рассказывали, что Европа планирует создать "стену дронов". Концепция еще окончательно не принята, но опасности, которые эта "стена дронов" призвана предотвратить, являются реальными.

