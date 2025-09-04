Союзники, в частности, обещают Украине помочь "сделать небо безопасным, море безопасным и землю безопасной".

Великобритания и ее союзники готовы поддержать Украину как до переговоров по завершению войны, так и для обеспечения будущего мирного соглашения. Об этом заявил министр обороны Великобритании Джон Гили, пишет ВВС.

Как отметил Гили накануне встречи "Коалиции желающих", союзники Украины помогут ей "сделать небо безопасным, море безопасным и землю безопасной", как только будет заключено мирное соглашение.

Отмечается, что британский министр говорил об этом после того, как российский диктатор Владимир Путин заявил в Китае, что его полномасштабная война может продолжиться.

Что касается встречи в Париже "Коалиции желающих", то издание со ссылкой на источник в Елисейском дворце, сообщило, что группа теперь готова предоставить гарантии безопасности Украине, но ждет еще подтверждения США того, что они "будут действовать как окончательная гарантия".

Отмечается, что предложенное соглашение предусматривает продолжение обучения украинской армии и военную помощь. Также предлагается развертывание европейских войск в Украине - в неопределенном количестве - для сдерживания любой будущей российской агрессии. Украина это должна воспринимать как сигнал о том, что она может рассчитывать на "полную солидарность и преданность" своих союзников", сообщил источник в Елисейском дворце.

Развертывание войск должно произойти после прекращения огня, ответственность за которое "ложится на американцев, которые ведут переговоры с россиянами".

В Германии относительно развертывания войск заявили, что еще рано брать на себя такие обязательства. Представитель немецкого правительства сказал изданию, что сейчас приоритетом является достижение согласия России на прекращение огня, которое Путин, впрочем, последовательно отвергает.

Кроме того, министр сообщил, что Великобритания приняла законопроект об использовании 1 миллиарда фунтов стерлингов (1,24 миллиарда долларов) конфискованных российских активов для военной помощи Украине.

"Если хотите, грязные деньги Путина вернулись с процентами", - сказал он.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал ранее УНИАН, пока Европа ищет гарантии для Украины, Путин стягивает войска для наступления. По данным Bloomberg, запланированная встреча "Коалиции желающих" в четверг имеет целью завершить на европейском уровне переговоры по гарантиям безопасности для Украины. Однако, отмечалось, импульс дипломатических усилий, который наблюдался еще месяц назад, уменьшился, а переговоры зашли в тупик, поскольку Россия готовится к дальнейшему наступлению на территорию Украины.

Между тем, как писало The New York Times, Украина не верит в гарантии безопасности Запада и осуществляет многомиллиардную программу наращивания вооружений, которая будет финансироваться Европой. Этот план рассматривается как лучший шанс защититься от России на фоне сокращения американской помощи и неопределенности западных гарантий безопасности.

