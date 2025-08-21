Зеленский ответил, какие гарантии безопасности реально может получить Украина

Президент отмечает, что некоторые страны могут отправить в Украину свой военный контингент.

Киев получил позитивный сигнал от президента США Дональда Трампа, что его страна будет участником гарантий безопасности для Украины. Это открывает возможность, чтобы другие государства присоединились к этому.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами. Он отметил, что до встречи в Вашингтоне США не было среди гарантов безопасности, а теперь есть заявления об их готовности присоединиться.

"И это, я считаю, была одна из главных сложностей. Потому что без координации гарантий безопасности для Украины Соединенными Штатами Америки, была и некоторая неуверенность европейских коллег. Например, одна страна Европы говорит: "Мы готовы сделать вот это". И есть список того, что европейская страна готова сделать. А после этого списка идет "но", если будет, например, присутствие или координация США", - рассказал Зеленский.

По его словам, сегодня есть позитивный сигнал от США, Трампа и его команды, что они будут участниками гарантий безопасности для Украины.

"И это открывает возможность, чтобы другие страны, которые к этому были к чему-то готовы - подтвердили это. Сейчас генштабы ключевых стран уже начали проговаривать, к чему они готовы. И некоторые страны, которых не было, наверное, сейчас будут появляться", - добавил президент.

Зеленский отметил, что на сегодня не известно сколько стран готовы принять участие в реализации программы boots on the ground, то есть в привлечении иностранного военного контингента как гарантийной силы защиты от российской агрессии.

"Мы не знаем, сколько стран готовы к "boots on the ground". Мы знаем, что в коалиции желающих есть 30 стран, которые потенциально рассматривают свое участие в гарантиях безопасности. Кто-то может быть boots on the ground. Кто-то готов дать air defense. Кто-то будет прикрывать небо или делать некоторое время патрулирование в небе, в соответствующих самолетах соответствующего количества. Кто-то, я уверен, будет готов только к финансированию, потому что имеет нейтралитет или другой статус в своей Конституции", - сказал президент.

По его словам, важно, что есть страны, которые готовы давать гарантии безопасности Украине и среди них, в частности, Япония, и Австралия.

"Мы не знаем, на что именно они будут готовы, но важно, что они есть. Немного времени - и будет приблизительное понимание. Все эти страны важны. Все равно главный контингент - это украинцы. Украинской армии нужно оружие и заработная плата. И если будет такое количество стран, о котором я говорю, то, возможно, тогда обеспечат Украину финансовой поддержкой и оружием. Это очень немало", - подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, военные планировщики США и НАТО начали разрабатывать возможные сценарии гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

Reuters со ссылкой на американских официальных лиц отмечал, что толчком стало обещание президента США Дональда Трампа помочь Киеву в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Один из вариантов предусматривает размещение европейских войск на территории Украины под национальными флагами, но под командованием США. В то же время американские войска в Украину отправляться не будут, это подчеркнул и Трамп в интервью Fox News.

