Зеленский ответил, какие гарантии безопасности реально может получить Украина

Киев получил позитивный сигнал от президента США Дональда Трампа, что его страна будет участником гарантий безопасности для Украины. Это открывает возможность, чтобы другие государства присоединились к этому.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с журналистами. Он отметил, что до встречи в Вашингтоне США не было среди гарантов безопасности, а теперь есть заявления об их готовности присоединиться.

"И это, я считаю, была одна из главных сложностей. Потому что без координации гарантий безопасности для Украины Соединенными Штатами Америки, была и некоторая неуверенность европейских коллег. Например, одна страна Европы говорит: "Мы готовы сделать вот это". И есть список того, что европейская страна готова сделать. А после этого списка идет "но", если будет, например, присутствие или координация США", - рассказал Зеленский.

По его словам, сегодня есть позитивный сигнал от США, Трампа и его команды, что они будут участниками гарантий безопасности для Украины.

"И это открывает возможность, чтобы другие страны, которые к этому были к чему-то готовы - подтвердили это. Сейчас генштабы ключевых стран уже начали проговаривать, к чему они готовы. И некоторые страны, которых не было, наверное, сейчас будут появляться", - добавил президент.

Зеленский отметил, что на сегодня не известно сколько стран готовы принять участие в реализации программы boots on the ground, то есть в привлечении иностранного военного контингента как гарантийной силы защиты от российской агрессии.

"Мы не знаем, сколько стран готовы к "boots on the ground". Мы знаем, что в коалиции желающих есть 30 стран, которые потенциально рассматривают свое участие в гарантиях безопасности. Кто-то может быть boots on the ground. Кто-то готов дать air defense. Кто-то будет прикрывать небо или делать некоторое время патрулирование в небе, в соответствующих самолетах соответствующего количества. Кто-то, я уверен, будет готов только к финансированию, потому что имеет нейтралитет или другой статус в своей Конституции", - сказал президент.

По его словам, важно, что есть страны, которые готовы давать гарантии безопасности Украине и среди них, в частности, Япония, и Австралия.

"Мы не знаем, на что именно они будут готовы, но важно, что они есть. Немного времени - и будет приблизительное понимание. Все эти страны важны. Все равно главный контингент - это украинцы. Украинской армии нужно оружие и заработная плата. И если будет такое количество стран, о котором я говорю, то, возможно, тогда обеспечат Украину финансовой поддержкой и оружием. Это очень немало", - подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, военные планировщики США и НАТО начали разрабатывать возможные сценарии гарантий безопасности для Украины после завершения войны.

Reuters со ссылкой на американских официальных лиц отмечал, что толчком стало обещание президента США Дональда Трампа помочь Киеву в рамках будущего мирного соглашения с Россией. Один из вариантов предусматривает размещение европейских войск на территории Украины под национальными флагами, но под командованием США. В то же время американские войска в Украину отправляться не будут, это подчеркнул и Трамп в интервью Fox News.

