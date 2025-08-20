То, что сейчас обсуждают западные партнеры Украины, по своей сути подозрительно напоминает очередной Будапештский меморандум, который никого ни к чему не обязывает.

Гарантии безопасности "как в НАТО", якобы обсуждаемые сейчас западными партнерами Киева, на самом деле не будут предусматривать прямого обязательства европейских стран становиться на защиту Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Так, варинт "как в НАТО" на самом деле обяжет страны, подписавшие двусторонние соглашения с Украиной, в течение 24 часов "обсудить", предоставлять ли Украине военную поддержку, если на нее снова нападет Россия.

По словам источников, эта военная поддержка может включать предоставление Киеву "быстрой и устойчивой оборонительной поддержки" (вероятно, речь идет об оружии), экономической помощи, "укрепление украинских вооруженных сил", а также введение новых санкций против России. Но остается непонятным, будет ли эта поддержка включать отправку иностранных войск на помощь Украине.

Гарантии безопасности Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в начале своей второй каденции Дональд Трамп не желал давать послевоенные гарантии безопасности Украине и даже европейским странам, которые могли бы сами стать такими гарантами. Однако в последние дни президент США изменил свое мнение и заявил, что определенные гарантии Америка все же может дать. Однако его условием является то, что эти гарантии не должны быть связаны непосредственно с НАТО, как организацией.

В частности по неподтвержденной официально информации, США и Европа могут предоставить Украине гарантии безопасности по аналогу "5 статьи НАТО", но без вступления в НАТО. Впрочем политолог Виталий Кулик отмечает, что на самом деле не так важны обещания, как готовность их выполнять. По его словам, если партнеры не захотят на самом деле встать на защиту Украины, то это будет лишь повторение истории с Будапештским меморандумом.

