Ведущую роль в безопасности Украины, по мнению вице-президента США, должна играть Европа.

Европейским странам придется оплатить "львиную долю" расходов на гарантии безопасности Украины, считает вице-президент США Джей Ди Вэнс. Его заявления приводят Reuters и The Times.

Издание напомнило, что президент США Дональд Трамп негативно относится к тому, что Соединенные Штаты тратили миллиарды долларов на военную помощь Украине, поэтому Белый дом заявил, что Вашингтон не будет продолжать "выписывать незаполненные чеки" для финансирования обороны Киева. В связи с этим Трамп хочет переложить больше ответственности за эти расходы на европейских союзников.

"Я не думаю, что мы должны нести здесь это бремя... Президент, безусловно, ожидает, что Европа будет играть здесь ведущую роль. Независимо от того, какую форму это примет, европейцам придется взять на себя львиную долю бремени. Это их континент, это их безопасность, и президент четко заявил: им придется сделать здесь шаг вперед", - цитирует издание Вэнса.

Что касается гарантий безопасности, то, по словам вице-президента США, остаются два вопроса.

"Во-первых, Украина хочет иметь уверенность, что Россия снова не вторгнется и будет иметь территориальную целостность в длительном будущем. Россияне же хотят получить определенные территории, большинство из которых они оккупировали, но некоторые – нет. Поэтому именно в этом суть переговоров", - объяснил Венс.

Также, по мнению вице-президента США, детали мирного соглашения не обязательно должны быть согласованы переговорщиками до встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я думаю, что президент (Трамп, – ред.) и я бы предпочли, чтобы они встретились в любом случае. Вам не нужно выяснять каждый вопрос, и иногда лидеры, которые садятся лицом к лицу, могут решить эту проблему, на что их команды не обязательно способны", - заявил он.

Кроме того, Вэнс высказал свое мнение о Путине, с которым у него было несколько телефонных разговоров.

"Он говорит более мягко, чем можно было бы ожидать. Он говорит определенным образом мягко. Он очень обдуман, очень осторожен, и я думаю, что по сути он человек, заботящийся об интересах России", - сказал вице-президент.

Гарантии безопасности Украины: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, гарантии безопасности "как в НАТО", которые якобы сейчас обсуждаются западными партнерами, на самом деле не будут предусматривать прямого обязательства европейских стран становиться на защиту Украины. По словам источников Bloomberg, военная поддержка может включать предоставление Киеву "быстрой и устойчивой оборонной поддержки", экономической помощи, "укрепление украинских вооруженных сил", а также введение новых санкций против России.

Также Пентагон заявил, что США будут играть минимальную роль в гарантиях безопасности для Киева. Официальные лица рассказали Politico, что встреча лидеров НАТО в среду вызвала у союзников все большую обеспокоенность тем, что Трамп будет полагаться на Европу в обеспечении долгосрочного мира после завершения Россией своего вторжения. В то же время некоторые европейские официальные лица предупредили, что встречи на этой неделе - это "первый залп" в серии сложных переговоров и торга, поскольку Европа сталкивается с потенциально масштабной и дорогостоящей задачей поддержания мира.

Тем временем в российском МИД заявили, что обсуждение гарантий безопасности для Украины без участия РФ невозможно. По словам главы ведомства Сергея Лаврова, Москва согласна на предоставление Украине гарантий безопасности от Китая, США, Великобритании и Франции на равной основе. Также он отметил, что без участия России "это путь в никуда".

