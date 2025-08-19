Обсуждение конкретного наполнения гарантий безопасности будет продолжаться на уровне лидеров стран сегодня и завтра.

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о деталях работы над гарантиями безопасности для Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Украинский президент отметил, что 18 августа состоялись важные переговоры в Вашингтоне с президентом США и европейскими лидерами. По словам Зеленского, это действительно значительный шаг к завершению войны и к безопасности Украины и людей в стране.

"Уже работаем над конкретным наполнением гарантий безопасности. Сегодня продолжаем координацию на уровне лидеров, будут обсуждения, готовим соответствующие форматы. Продолжим работать и завтра. Советники по нацбезопасности сейчас также находятся в постоянном контакте. Гарантии безопасности будут", - написал Зеленский.

Он выразил благодарность всем партнерам за решимость и поддержку.

"Украина чувствует эту силу. И мы сделаем все, чтобы путь к миру стал реальностью - благодаря партнерству, благодаря гарантиям безопасности и благодаря храбрости украинского народа", - отметил глава государства.

Гарантии безопасности для Украины - что надо знать

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что членство Украины в НАТО не обсуждают, однако обсуждают вопрос о гарантиях безопасности вроде "статьи 5".

По словам госсекретаря США Марка Рубио, после заключения мирного соглашения Украина может получить гарантии безопасности от разных стран, не только от НАТО. Он отметил, что США будут работать с европейскими союзниками и неевропейскими странами над созданием таких гарантий безопасности, чтобы Украина после заключения мирного соглашения "чувствовала себя в безопасности в будущем".

Сейчас есть информация, что на переговорах в Вашингтоне договорились о создании рабочей группы для разработки гарантий безопасности Украины. Рубио возглавит эту рабочую группу. По словам европейских чиновников, гарантии безопасности будут состоять из четырех компонентов: военного присутствия, противовоздушной обороны, вооружения и мониторинга прекращения боевых действий.

