Издание отметило, что бюджет на повышение мобильности войск ЕС был израсходован еще в конце 2023 года и с тех пор не пополнялся.

Страны-члены Евросоюза, несмотря на многомиллиардные вложения в оборону, остаются не в состоянии оперативно перебрасывать войска и тяжелую технику внутри союза в случае нападения.

Об этом пишет издвние Der Spiegel со ссылкой на специальный доклад Европейской счетной палаты. Издание, среди прочего, указало, что некоторая военная техника не может передвигаться из одной страны Евросоюза в другую из-за ограничений по массе, установленных в местных правилах дорожного движения, в частности, техника должна объезжать мосты из-за риска их обрушения.

По данным издания, бюджет на военную мобильность закончился еще в конце 2023 года, хотя был расчитан до 2027 года.

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Вероятный конфликт НАТО и РФ

На фрне войны РФ против Украины с новой силой поднялась тема вероятного нападения Кремля на одну из стран-членов НАТО. В связи с этим европейские страны начали повышать свою обороноспособность.

2 фераля генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны-члены НАТО должны готовиться к войне и больше тратить на свою оборону, в противном случае Кремль "может попытаться сделать так же, как в Украине".

"Я вам очень четко говорю: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать ее", - высказался генсек.

Рютте отметил, что страны Европы должны "не проявлять слабости" к РФ. "Иначе Россия может что-то попробовать, так же, как в Украине", - предупредил тогда глава НАТО.

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