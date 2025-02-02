Он отметил, что Кремль может повторить со странами-членами альянса то же, что и с Украиной.

Страны-члены НАТО должны готовиться к войне и больше тратить на свою оборону, в противном случае Кремль "может попытаться сделать так же, как в Украине".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает издание Welt. "Я вам очень четко говорю: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать ее", - высказался генсек.

Рютте отметил, что страны Европы должны "не проявлять слабости" к РФ. "Иначе Россия может что-то попробовать, так же, как в Украине", - предупредил глава НАТО.

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При этом он добавил, что опасность создает не только нынешняя Россия, но и Китай. Рютте отметил, что китайцы "чрезвычайно расширили" свои военные возможности.

По словам Рютте, Германия, которая является ведущим членом НАТО и Евросоюза, должна "тратить и производить больше" и должна "последовательно продолжать" выбранный ею путь как в Европе, так и в Украине. "Учитывая размер немецкой экономики, мы хотим, чтобы они сделали гораздо больше", - сказал глава НАТО.

Вероятная война НАТО и РФ

Полномасштабное вторжение РФ в Украину создало серьезное геополитическое напряжение в Европе. НАТО пытается сдерживать агрессию России, в частности в Украине. Россия, в свою очередь, воспринимает расширение НАТО как угрозу.

Вопрос подготовки к войне с РФ поднимается не впервые. Так новый президент США Дональд Трамп требует от европейских членов НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП.

1 февраля немецкий министр обороны Борис Писториус высказался против требования Трампа увеличить расходы на оборону до 5% ВВП. "5% нашего ВВП соответствовали бы 42% федерального бюджета - это почти каждый второй евро, который тратит правительство Германии, или 230 млрд евро. Мы не можем себе этого позволить и не можем потратить столько денег", - заявил Писториус.

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