В Венгрии отметили, что без соглашения с Трампом страна не видит причин для введения санкций.

В Венгрии заявили, что согласятся не блокировать новые санкции ЕС против России только после договоренности с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил министр европейских дел страны Янош Бока, передает N-TV.

По его словам, Европейский Союз должен быть "очень осторожным" при принятии новых санкций против России. Кроме того, Бока считает, что страны-члены ЕС должны договориться с новой администрацией Трампа о смысле и содержании нового пакета ограничений.

"Без такого соглашения венгерское правительство не видит оснований для дальнейших санкционных решений", - отметил Бока, который является одним из ближайших доверенных лиц премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Санкции против РФ - позиция Орбана

Ранее Виктор Орбан пригрозил наложить вето на санкции Евросоюза против России через полгода, если к тому времени Украина не возобновит транзит российского газа.

В то же время министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский рассказал, что Трамп помог убедить Орбана не блокировать последний пакет санкций против РФ. По словам министра, это была первая однозначная позиция Трампа по этому вопросу, благодаря которой Венгрия изменила свое мнение.

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