Украину не допустили к разработке плана, чтобы не затягивать процесс, говорят американцы.

США пригрозили Украине ухудшением условий мирного соглашения с РФ, если Киев не согласится на текущее предложение из 28 пунктов. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на информированных собеседников.

Вчера после разговора с президентом Зеленским и звонка из Белого дома министр армии США Дэн Дрисколл, который неожиданно стал переговорщиком по мирному соглашению, провел брифинг для послов стран НАТО в Киеве.

"Это была ужасная встреча. Опять спор в стиле "у вас нет карт"", - рассказал изданию один из присутствовавших на встрече.

Сообщается, что Дрисколл отказался вдаваться в подробности относительно того, является ли предложенное Украине соглашение именно тем планом из 28 пунктов, который "утек" в прессу. "Некоторые вещи имеют значение, некоторые - лишь показуха, и мы больше всего сосредоточились на том, что имеет значение", - сказал он в ответ.

Европу беспокоит, что этот "мирный план" США и РФ разрабатывали втихаря за спиной Украины и теперь подают его Киеву как решенное дело. Такой подход Дрисколл оправдал тем, что это делает процесс более управляемым.

"Президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне, тем труднее с этим справиться", - сказал он, по словам присутствовавшего на встрече источника.

При этом временная поверенная в делах США в Киеве Джули Дэвис, которая конечно тоже присутствовала на встрече, сообщила европейским дипломатам, что, хотя условия соглашения являются суровыми для Украины, у Киева нет другого выбора, кроме как согласиться с ними, иначе придется столкнуться с худшими условиями в будущем.

"Соглашение от этого не станет лучше, оно станет хуже", - сказала она.

"Мирный план" Трампа

Как писал УНИАН, в прессу слили 28 пунктов "мирного плана", якобы предложенного Украине американцами. Там в частности содержатся пункты об ограничении численности ВСУ, внеблоковом статусе Украины, снятии санкций с РФ, передаче остального Донбасса под контроль РФ и тому подобном.

До сих пор точно неизвестно, насколько опубликованный план соответствует тому, что на самом деле предложили Украине. Однако накануне Зеленский заявил, что действительно получил некий план и тоже именно из 28 пунктов. По словам президента, Украина стоит перед выбором - либо принять этот план, либо потерять "ключевого партнера". Очевидно, речь идет о США.

