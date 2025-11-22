Европа, Канада и Япония хвалят Трампа за намерения, но не за результаты.

Лидеры Европы и дружественные Украине неевропейские страны раскритиковали "мирный план" США. Их совместное заявление публикует пресс-служба Совета Европейского союза.

Так, партнеры Украины приветствовали "длительные усилия США, направленные на обеспечение мира в Украине". Они признали, что план из 28 пунктов содержит "важные элементы", необходимые для установления справедливого и прочного мира. Поэтому документ, по их мнению, может служить основой для дальнейших обсуждений. Но вместе с тем они видят ряд проблем в предложенном соглашении.

"Мы четко придерживаемся принципа, что границы не могут меняться силой. Мы также обеспокоены предложенными ограничениями в отношении Вооруженных сил Украины, которые оставили бы Украину уязвимой перед будущей агрессией", - говорится в заявлении.

Лидеры, подписавшиеся под заявлением, также отметили, что пункты плана, касающиеся Европейского Союза и НАТО, для своей реализации потребуют отдельного согласия государств-членов этих организаций.

Заявление приняли:

президент Европейского совета Антониу Кошта,

президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен,

премьер-министр Канады Марк Карни,

президент Финляндии Александер Стубб,

президент Франции Эммануэль Макрон,

канцлер Германии Фридрих Мерц,

премьер-министр Ирландии Михал Мартин,

премьер-министр Италии Джорджа Мелони,

премьер-министр Японии Санаэ Такаити,

премьер-министр Нидерландов Дик Схоф,

премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре,

премьер-министр Испании Педро Санчес,

премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

"Мирный план" Трампа для Украины

Как писал УНИАН, во время закрытой для прессы встречи с послами стран ЕС в Киеве американцы предупредили, что Украина получит значительно худшие условия мирного соглашения, если в ближайшее время не согласится на предложенные Трампом "28 пунктов".

Между тем венгерский премьер Виктор Орбан уже успел объявить, что отныне будет блокировать всю помощь Украине на уровне ЕС, пока Киев не согласится на план Трампа.

