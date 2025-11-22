Представители США и Европы поздно в пятницу провели в Киеве срочную встречу из-за "мирного плана" Трампа.

Администрация США давит на Украину, чтобы она приняла новый "мирный план" до четверга, 27 ноября, мол, возможности для переговоров ограничены. Как сообщило The Financial Times, об этом шла речь поздно вечером в пятницу на встрече в резиденции временной поверенной в делах США Джули Дэвис, где присутствовали европейские дипломаты и представители США.

По данным источников издания, министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече заявил, что он "оптимистично настроен" и считает что "сейчас настало время для мира", но предупредил, что Вашингтон не проявит особой гибкости.

Отмечается, что причиной встречи стала дискуссия в Киеве относительно "мирного плана", а также заявление президента США Дональда Трампа о том, что Украине "придется одобрить" его. Поэтому европейские представители хотели решить, как вмешаться в ситуацию.

Один из высокопоставленных европейских чиновников назвал тон встречи "приторным". По данным издания, обсуждение быстро зашло в тупик.

Дэвис заявила, что как бы США не поддерживали продолжение войны в Украине, "существуют ограничения", сообщил один из присутствующих.

"Есть веские признаки того, что Россия имеет мощную промышленную базу, и это вопрос времени, когда Украине придется заключить соглашение", - цитирует FT временную поверенную в делах США.

Как рассказали присутствующие, Дрисколл даже прибегнул к ненормативной лексике.

"Нам нужно покончить с этим дерьмом. Вооруженные силы США любят Украину и поддерживают ее, но честная оценка военных США заключается в том, что Украина находится в очень плохом положении, и сейчас наиболее подходящее время для мира", - сказал он.

Американский чиновник добавил, что "гарантии безопасности являются частью этого соглашения", и США будут обсуждать их с европейскими и украинскими лидерами в ближайшие дни.

Подписать соглашение США требуют до четверга

Также в статье говорится, что Дэвис и Дрисколл настаивали, чтобы президент Украины Владимир Зеленский подписал соглашение до американского Дня благодарения в четверг.

"У нас узкое окно - президент Трамп хочет мира сейчас. Чем больше поваров на кухне - тем сложнее с этим справиться", - высказался он.

Послы и официальные лица ЕС на встрече назвали сообщения из США "шокирующими". В то же время американский чиновник заявил, что встреча была "позитивной, прямолинейной и уважительной".

"Состоялся хороший обмен мнениями, госсекретарь Дрисколл ответил на максимально возможное количество вопросов, насколько позволяло время, и максимально полно", - добавил он.

Один западный чиновник рассказал, что дипломаты на встрече высказывали мнение, что США используют политическую слабость Зеленского на фоне внутреннего коррупционного скандала, чтобы попытаться быстро продвинуть соглашение по Украине.

"Мирный план" – победа РФ?

Некоторые послы ЕС представили предложение США стратегической победой России. Дэвис же ответила, что потеря 1 миллиона солдат - по оценкам США, именно сколько россиян было убито с начала полномасштабного вторжения в 2022 году - не является победой.

В конце встречи, по данным издания, представители ЕС настаивали, что вместо заключения "мирного" соглашения сейчас нужно большее давление на Россию, однако американцы заявили, что предложенное - это лучшее, чего Украина может ожидать.

"Оказывается, что все еще хуже, чем мы думали", - сказал изданию европейский чиновник.

Информация о встрече в Киеве побудила поспешно организовать переговоры в Йоханнесбурге на саммите G20 с участием премьер-министра Италии Джорджи Мелони, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен. Их внимание было сосредоточено на поиске способа убедить Трампа "замедлить свое требование к Украине принять предложение".

"Мирный" план Трампа: последние новости

Как сообщал ранее УНИАН, Европа хочет выиграть больше времени для Украины после того, как администрация Дональда Трампа установила жесткий срок для принятия 28-пунктного мирного плана. По данным источников Bloomberg, внимание европейцев теперь смещается к закулисным переговорам на G20 в Йоханнесбурге, где они попытаются согласовать общую позицию и добиться изменения плана.

The Telegraph писало, что Трамп и Путин потребовали от Зеленского согласиться с их "мирным планом" до четверга, иначе ему грозит поражение. Издание отметило, что в Европе не нашлось ни одного политика, которому бы понравился этот план. Все они отметили, что решать судьбу Украины без ее участия неправильно.

