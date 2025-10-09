РФ 'тестирует' терпение: пилоты НАТО работают с риском попасть в ловушку Кремля, - BI

В небе над Европой пилоты F-35, Gripen и F-16 работают под давлением - каждый перехват может обернуться инцидентом мирового масштаба.

Миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства, которые еще недавно считались рутинными, сейчас все чаще превращаются в опасную игру на грани - с постоянным риском эскалации. Пилоты на F-35, F-16, Gripen и Eurofighter Typhoon работают в режиме постоянной боевой готовности, реагируя на провокационные вторжения российских самолетов в небо над странами Альянса, пишет Business Insider.

После начала полномасштабного вторжения в Украину российские нарушения воздушного пространства НАТО участились. Только в последнее время зафиксирован пролет 19 российских беспилотников над Польшей и инцидент с тремя МиГ-31, которые находились в небе Эстонии более 12 минут.

Западные аналитики считают, что Москва сознательно "тестирует" пределы терпения НАТО - наблюдает, какие радары активируются, какие самолеты взлетают и с каких баз, а также как ведут себя пилоты.

Бывший пилот ВВС США Джон Венабл из Института Митчелла объяснил, что Россия "провоцирует НАТО, ища возможность показать своему населению, что оно находится под угрозой".

"Запад должен проявлять сдержанность - но только до определенного порога", - подчеркнул эксперт.

По его словам, пилоты должны действовать максимально дисциплинированно, избегая любых шагов, которые могли бы спровоцировать конфликт. "Вы не хотите пересекать границы, и одновременно не хотите рисковать собой или напарником", - сказал Вэнабл.

Дилемма силы и сдержанности

Ситуация осложняется внутренними дискуссиями в НАТО. Некоторые страны выступают за более жесткий ответ на нарушения, вплоть до возможности открытия огня, тогда как другие предостерегают от втягивания в "ловушку эскалации", о которой на этой неделе предупредил министр обороны Германии Борис Писториус.

Вновь созданная операция "Восточный страж" расширила зону патрулирования вдоль восточной границы Альянса. К ней впервые присоединились шведские Gripen, а также итальянские, польские и голландские F-35 и F-16.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал, что Альянс действует в условиях "серой зоны" - когда нет открытой войны, но и нет мира.

"Решения об открытии огня принимаются в реальном времени, исходя из разведданных и уровня угрозы", - пояснил он.

По словам Рютте, НАТО всегда будет реагировать пропорционально, "но это не всегда означает сбивание самолетов".

Он похвалил экипажи, которые грамотно отреагировали во время недавних инцидентов: "Наши пилоты делают именно то, чему их научили. Это то, для чего мы тренируемся - и это работает".

Как сообщал УНИАН, в последние недели над Европой разворачивается трудноуловимая волна дестабилизации. То над аэропортами появляются дроны, то метеошары внезапно нарушают воздушное пространство, то в Балтийском море задерживают загадочные суда. Например, танкер, известный под названиями Pushpa и Boracay, был ранее замечен в районах, где фиксировались пролеты беспилотников над военными базами Дании.

Зато министр обороны Германии Борис Писториус ранее объяснял, кто должен сбивать неизвестные дроны в небе над страной. Германия хоть и достигла значительного прогресса в области защиты от беспилотников, но Бундесвер не может взять на себя полную ответственность за этот процесс во всей стране.

