В ходе последних инцидентов были закрыты аэропорты Вильнюса и Мюнхена. Дания и Польша также подозревали вторжения со стороны России — но это ошибки или провокации?

В последние недели над Европой разворачивается трудноуловимая волна дестабилизации. То над аэропортами появляются дроны, то метеошары внезапно нарушают воздушное пространство, то в Балтийском море задерживают загадочные суда. К примеру, танкер, известный под названиями Pushpa и Boracay, был ранее замечен в районах, где фиксировались пролеты беспилотников над военными базами Дании.

Теперь его подозревают в том, что он мог служить плавучей платформой для запуска дронов — "и это лишь одно звено в куда более широкой цепи событий", пишет The Times.

С тех пор как в ночь на 9 сентября не менее двадцати российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, тревоги в регионе стали почти ежедневными. Они затронули десятки аэропортов и военных объектов по меньшей мере в семи странах НАТО — и это только те случаи, о которых стало известно публично.

По мере того как дроны становятся дешевле и доступнее, они всё чаще залетают туда, куда им не положено. Американская компания Dedrone, специализирующаяся на противодействии беспилотникам и сотрудничающая с тюрьмами, госучреждениями, электростанциями и пятьюдесятью аэропортами, зафиксировала в этом году более миллиона нарушений воздушного пространства по всему миру.

Хотя подавляющее большинство таких случаев связано с любительскими дронами китайского производителя DJI, компания отмечает рост на 430% использования самодельных беспилотников, которые труднее отследить с помощью обычных радиосредств. Масштаб и серьёзность этой проблемы лишь сейчас начинают выходить на поверхность.

СМИ подчеркивает, что часто бывает трудно быстро определить, какие из инцидентов могли быть организованы Россией или другими государствами, а какие — просто ошибки или провокации. Так, в прошлую пятницу вблизи аэропорта Франкфурта задержали немца, заявившего, что он просто хотел испытать свой новый дрон.

По словам бывшего сотрудника британского Минобороны Фила Майлза враждебные государства часто передают выполнение подобных операций местным преступникам, создавая иллюзию правдоподобного отрицания. "По мере развития технологий таких инцидентов будет всё больше, и их станет всё труднее пресекать и связывать с конкретными источниками", — сказал он.

Он подчеркнул, что Россия фактически может отдавать подобные задание тем, кто предложит самую низкую цену в интернете.

Другой бывший чиновник оборонного ведомства, на условиях анонимности, отметил, что Россия и Китай уже разработали продвинутые методы использования слабых мест западных систем безопасности — таких как неопределённость юрисдикции и порог уголовной ответственности. По его словам, в некоторых случаях власти сознательно воздерживаются от решительных действий, чтобы не "раскрывать свои карты" — то есть не показывать, какие меры они применят в более серьёзной ситуации.

Ветеран британской армии и бывший сотрудник контртеррористических структур, ныне вице-президент Dedrone по регионам Европы, Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона Эш Александер-Купер отметил, что на практике почти все дроны можно обнаружить и обезвредить с помощью относительно недорогих и коммерчески доступных технологий. Он пояснил, что большинство аэропортов имеют зону исключения радиусом 5–10 км, где дроны можно отследить по радиосигналам, радарам или камерам.

"Многие думают, что если заглушить дрон, он просто упадёт с неба. На самом деле он обычно зависает, пытаясь восстановить связь с оператором. Если не получается — возвращается к точке запуска. Для нас это отличная новость: мы получаем данные о месте, где находится пилот и откуда дрон взлетел", - подчеркнул Александер-Купер.

Инциденты с неизвестными дронами над Европой - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, кто должен сбивать неизвестные дроны в небе над Германией, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса. Германия хоть и достигла значительного прогресса в области защиты от беспилотников, но Бундесвер не может взять на себя полную ответственность за этот процесс во всей стране.

Кроме того, мы также рассказывали, чего пытается достичь Россия, расшатывая ЕС дроновыми атаками. Европе уже сейчас нужно найти политическую волю для продолжения и усиления поддержки Украины.

