Бывший британский премьер убежден, что Путин сейчас празднует.

"Мирный план" Дональда Трампа - это ничем не обоснованное принуждение Украины к капитуляции. Учитывая стратегическую ситуацию в войне, американское предложение можно объяснить разве что некомпетентностью руководства США. Об этом в авторской статье для Daily Mail пишет бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Он отмечает, что Путин, вероятно, сейчас сидит в одном из своих многочисленных дворцов, смотрит новости по телевизору и "невольно улыбается некомпетентности своих противников, потрясающей слабости Запада".

Джонсон отмечает, что за четыре года войны Россия потеряла более миллиона солдат погибшими и ранеными, но так и не смогла захватить существенно больше тех 20% территории Украины, которые она контролировала в начале войны. Также он упоминает кризис в российской экономике. И вот на фоне такой ситуации США выкатывают "мирный план", который как будто изначально был написан в Кремле, отмечает политик.

"Это смешно. Так называемый мирный план предусматривает военную кастрацию Украины. Он требует российского вето относительно членства Украины в НАТО и российского контроля над допуском любых иностранных войск на украинскую территорию. В документе предлагается, чтобы украинцы не только отказались от любых попыток вернуть Крым или Донбасс, но и передали огромные участки территории, которые россияне даже не контролируют, включая около 250 000 украинских мирных жителей", - возмущается Джонсон.

Бывший глава британского правительства, который в прошлом очень хвалил Трампа, теперь называет его решение "полным предательством Украины", в которое "невозможно поверить.

"Если бы в Киеве были настолько безумны, чтобы согласиться на эти условия, то они бы стали марионетками Москвы, постоянно подвергаясь угрозе третьего вторжения. Вы видите, что это полная капитуляция так называемых друзей Украины. Это Мюнхен", - пишет Джонсон, отсылая к "Мюнхенскому сговору" 1938 года, по которому Британия и Франция отдали Германии кусок Чехословакии.

Джонсон считает недостаточно решительными протесты других западных стран против "мирного плана" Трампа. Включая саму Британию.

Реакция Запада на "мирный план" Трампа

Как писал УНИАН, в многочисленных публикациях западные СМИ резко раскритиковали "мирный план" Трампа как вознаграждающий РФ за агрессию. Тот факт, что план готовили США и РФ за спиной Украины, порождает многочисленные сравнения с Мюнхенским сговором 1938 года.

Вместе с тем официальные лица европейских и других дружественных к Украине стран были несколько более осторожными в своих публичных заявлениях. Они в частности предложили взять план Трампа за основу, но указали на неприемлемость ряда его пунктов.

