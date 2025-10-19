Возникает вопрос, будет ли смысл в такой помощи, если условие будет выполнено.

Европейский Союз хочет перенести программу тренировки украинских военных непосредственно на территорию Украины. Но только после того, как активные боевые действия остановятся. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, журналистам издания удалось ознакомиться с документами, касающимися двух миссий ЕС, связанных с Украиной: Консультативной миссии ЕС (EUAM), которая сосредоточена на укреплении сектора гражданской безопасности; и Миссии военной помощи ЕС (EUMAM), в рамках которой было подготовлено 80 000 украинских солдат на территории ЕС.

Так, в документах отмечается, что Россия "сохраняет свою цель переосмыслить европейский порядок безопасности" и что "военная агрессия и подход Москвы к дипломатическому процессу демонстрируют, что ее конечная цель - подчинить Украину - не изменилась".

Хотя решение об отправке европейских войск в Украину остается за правительствами конкретных стран, ЕС в целом все же хочет переосмыслить свою тренировочную помощь Украине, развернув учения на украинской территории.

В документах необходимость этого обосновывается в частности логистическими причинами, поскольку отправка украинских военных за пределы страны создает много сложностей. Также отмечается, что обучение на территории ЕС, который живет в условиях мирного времени, препятствует использованию систем БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы, "которые широко используются в этом конфликте".

Вместе с тем в документе признается, что перемещение учебных программ в Украину "будет означать, что должно быть введено прекращение огня или любая форма перемирия", в том числе с определенными гарантиями безопасности от США.

Война в Украине: дальнейшие перспективы

Как писал УНИАН, президент Зеленский выразил убеждение, что для начала предметных переговоров по миру сначала придется заключить перемирие. То есть сначала надо остановить боевые действия, а потом юридически оформлять новый формат сосуществования Украины и РФ.

Также мы рассказывали, что вопреки громким обещаниям о наращивании военной помощи Украине фактические объемы поставок оружия в Украину уменьшились в течение этого года.

