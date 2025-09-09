ЕС уже подготовил около 80 тыс украинских военных за пределами Украины.

В Европейском Союзе работают над изменением мандата Миссии по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine), чтобы европейские инструкторы могли тренировать украинских военных непосредственно на территории Украины. Об этом высокая представительница ЕС Кая Каллас сообщила во время выступления в Европейском парламенте.

Как отметила Каллас, Евросоюз и его страны-члены предоставить почти 169 млрд евро финансовой поддержки для Украины с начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году. В частности, эта сумма включает 63 млрд евро на военную поддержку Украины.

"Только в этом году страны-члены предоставят больше, чем когда-либо прежде - 25 млрд евро по состоянию на сегодня", - отметила Каллас.

Кроме того, по ее словам, страны-члены ЕС также обеспечили 80% из 2 миллионов артиллерийских снарядов.

"Мы стремимся дойти до 100% до октября", - подчеркнула Каллас.

При этом, Евросоюз уже подготовил около 80 тысяч украинских солдат.

"Мы также начали работать над изменением мандата нашей миссии [Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине - УНИАН] с той целью, чтобы мы могли тренировать в Украине. Самая сильная гарантия безопасности - это сильная украинская армия", - подчеркнула Каллас.

Высокая представительница ЕС добавила, что европейцы продолжат укреплять оборонную промышленность Украины, в том числе, помогать Украине производить больше военной техники на территории стран Евросоюза.

Вместе с тем, она отметила, что международные санкции уже лишили Россию от поступления по меньшей мере 450 млрд долларов на военные цели, в том числе 154 млрд долларов доходов от продажи нефти. Сейчас ведется работа над подготовкой введения 19-го пакета санкций.

Создание военной миссии - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 октября 2022 года Совет ЕС принял решение о создании военной миссии для обучения украинских солдат. Мандат миссии предусматривает индивидуальную, коллективную и специализированную учебную подготовку украинских военнослужащих.

Напомним также, что по мнению президента Владимира Зеленского, тренировочные миссии для украинцев должны находиться на территории Украины. По его словам, война настолько быстро меняется, технологии обновляются, что после зарубежного обучения бойцов приходится дополнительно переучивать.

