Война с Россией должна быть заморожена на нынешних линиях фронта, прежде чем обе стороны смогут начать переговоры.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, пишет Bloomberg. Как отметило издание, это требование прозвучало, несмотря на то, что российский диктатор Владимир Путин продолжает настаивать, чтобы Украина отдала РФ весь Донбасс.

"Нам нужно закончить эту войну и начать ее завершение с того места, где находятся солдаты, с линии соприкосновения. Если мы хотим остановить эту войну и срочно перейти к мирным переговорам дипломатическим путем, нам нужно оставаться там, где мы находимся, а не уступать Путину что-то дополнительное", - подчеркнул Зеленский.

Издание отметило, что в ходе телефонного разговора с Трампом 16 октября Путин потребовал от Украины полного отказа от контроля над Донбассом в качестве условия прекращения войны.

Информированный по этому вопросу источник подтвердил, что властелин Кремля продолжает требовать от Украины уступки этой территории.

"Российские войска ведут бои на Донбассе уже более 10 лет.., но им не удалось полностью его оккупировать", - констатировало издание.

Издание напомнило, что американский президент Дональд Трамп намерен вскоре встретится с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить пути прекращения войны, в связи с чем Зеленский отметил, что для начала таких переговоров нужно прекращение огня.

Зеленский заявил, что готов присутствовать на встрече в Венгрии, если его об этом попросят. "Мы говорили об этом. Они обсудят это с Путиным", - сказал украинский президент, но выразил сомнение в серьезности намерений Путина провести "реальные переговоры".

"Я не уверен, что Путин готов просто так закончить войну", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский в США

Зеленский заявил, что готов присоединиться к предстоящей встрече Трампа и Путина в Будапеште. Он считает, что главе Белого дома нужно оказывать еще большее давление на Путина, чем он оказывал на ХАМАС с целью прекращения огня в Газе.

"Путин нечто подобное, но сильнее ХАМАС", - сказал Зеленский.

