В Великобритании сегодня прощаются с королевой Елизаветой II, которая умерла 8 сентября на 97-м году жизни.
Государственные похороны королевы начнутся в Вестминстерском аббатстве в 13:00 по киевскому времени. Перед этим отдать дань уважения Елизавете II можно было в Вестминстер-холле в течение четырех дней. Сегодняшний день объявлен в Британии государственным выходным.
На церемонии государственных похорон ожидают присутствия около 500 зарубежных высокопоставленных гостей, включая мировых лидеров, таких как президент США Джо Байден. Присутствуют будут также члены королевской семьи и британские чиновники. От Украины на похороны прибыли премьер-министр Денис Шмигаль и первая леди Елена Зеленская.
Елизавета II скончалась: подробности смерти королевы Британии
8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.
На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.
10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.