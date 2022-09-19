Государственные похороны королевы начнутся в Вестминстерском аббатстве в 13:00 по киевскому времени.

В Великобритании сегодня прощаются с королевой Елизаветой II, которая умерла 8 сентября на 97-м году жизни.

Государственные похороны королевы начнутся в Вестминстерском аббатстве в 13:00 по киевскому времени. Перед этим отдать дань уважения Елизавете II можно было в Вестминстер-холле в течение четырех дней. Сегодняшний день объявлен в Британии государственным выходным.

На церемонии государственных похорон ожидают присутствия около 500 зарубежных высокопоставленных гостей, включая мировых лидеров, таких как президент США Джо Байден. Присутствуют будут также члены королевской семьи и британские чиновники. От Украины на похороны прибыли премьер-министр Денис Шмигаль и первая леди Елена Зеленская.

Елизавета II скончалась: подробности смерти королевы Британии

8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльзл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

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