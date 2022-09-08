Королева стала монархом, который правил дольше всех в истории государства.

Сегодня на 97-м году ушла из жизни Королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II.

Об этом сообщили на официальной странице королевской семьи в Twitter.

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", – говорится в сообщении.

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УНИАН рассказывает, какой была жизнь королевы, которая руководила государством 70 лет, и какой была ее позиция в отношении Украины.

Главные факты из биографии Елизаветы II

За свой долгий жизненный путь Елизавета II неоднократно становилась той, о ком говорили: "это член британской королевской семьи, сделавший это впервые".

Дочь герцогини Йоркской, Елизаветы Боуз-Лайон (будущей королевы-матери) и принца Альберта (герцога Йоркского), родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне.

Как внучка короля по мужской линии она получила титул британской принцессы — Ее Королевское Высочество принцесса Элизабет Йоркская. В семье же ее называли ласковым именем "Лилибет".

Сперва ее не видели будущей королевой, поскольку на момент рождения она была лишь третьей в очереди на престол – после дяди Эдуарда, принца Уэльского, и своего отца. Но в конце концов Эдуард VIII отрекся от престола.

Вторая мировая война ворвалась в жизнь будущей королевы, когда ей было 13 лет. Несмотря на то, что разрабатывали план эвакуации, королевская семья тогда решила оставаться в стране, а сама юная Елизавета сразу решила, что не может оставаться в стороне.

С началом войны она организовывала разнообразные развлечения с детьми персонала Королевского дома в Виндзоре, а уже в 1940-м году четырнадцатилетняя Елизавета впервые вышла в радиоэфир во время Детского часа BBC, и обратилась к детям в эвакуации.

В 1945 году будущая королева уговорила отца позволить ей внести свой непосредственный вклад в победу. Так она присоединилась к женской вспомогательной территориальной службе. Елизавета выучилась на водителя и была известна как № 230873 лейтенант Элизабет Виндзор. Это стало первым случаем в истории королевской семьи, когда женщина служила в воинском подразделении.

Принесла кровавая война в жизнь юной Елизаветы и большую любовь. Именно тогда, в начале войны, 13-летняя Елизавета познакомилась с кадетом Дартмутского военно-морского училища, сыном греческого принца Андрея Филипп Маунтбаттен, который служил в Королівскьому флоте. На протяжении войны они поддерживали переписку.

Интересно, что Филипп был ее четвероюродным братом, поскольку он, как и Елизавета, праправнук короля Дании Кристиана IX. Это однако не помешало им пожениться в 1947 году и пробыть вместе 74 года – вплоть до его смерти в 2021 году.

Сначала резиденцией Филиппа и Елизаветы, герцога и герцогини Эдинбургских, стал небольшой и скромный особняк Кларенс-хаус в историческом районе Лондона Вестминстер. Здесь 14 ноября 1948 года родился и их первый ребенок — принц Чарльза.

Длительное время семья жила на Мальте, где Филипп проходил службу как офицер Королевского флота. С 1949 по 1951 год пара жила именно там, и в 1950 году на свет появился их второй ребенок – принцесса Анна. Впоследствии, уже в статусе королевы Великобритании, Елизавета родила еще двух детей – принца Эндрю, герцога Йоркского (1960) и принца Эдварда, графа Эссекского (1964).

Трагические события в семье повлияли на дальнейшую жизнь Елизаветы. Здоровье ее отца в течение 1951 года ухудшилось, поэтому Элизабет пришлось начать выполнять некоторые его официальные обязанности. Тогда же Елизавета совершила ряд зарубежных визитов – Греция, Италия, Мальта, Канада, США, Австралия, Новая Зеландия... Смерть отца от рака легких 6 февраля 1952 года застала ее в Кении. Это был первый с 1603 года случай, когда монарх унаследовал престол, находясь за пределами Великобритании.

Спустя почти полтора года состоялась коронация 25-летней Елизаветы, которая также не прошла без трагических событий. В конце марта от рака умерла ее бабушка – королева Мэри.

В этом событии Елизавета также отличилась первенством – ее коронацию, состоявшуюся 2 июня 1953 года, считают одной из самых пышных в истории. В частности, это была первая коронация, транслировавшаяся телевидением.

В том же году Елизавета II вместе с Филиппом начала полугодовое кругосветное путешествие. Так они стали первой британской королевской четой, оплывшей земной шар. Сама же Елизавета запомнилась не только как монарх, чаще всего путешествовавший, но и как единственный господствующий монарх Австралии, Новой Зеландии и Фиджи, побывавшей там.

Годами королева оставалась одной из самых популярных личностей Великобритании. В этом году опросы показали, что 8 из 10 ее подданных относились к ней положительно, а три четверти считали, она хорошо работала как королева.

9 сентября 2015 года королева стала монархом, который правил дольше всего в истории Великобритании. Предыдущий рекорд принадлежал королеве Виктории, которая правила в стране 63 года, 226 дней, 16 часов и 23 минуты. По состоянию на 8 сентября 2022 года правление Елизаветы II длилось уже 70 лет и 214 дней.

За время ее правления завершился распад Британской Империи и полностью формализовалось Содружество наций, объединившее большинство бывших британских владений. Теперь главной ролью главы Содружества, которой является королева, стала необходимость поддерживать связи стран Содружества между собой и с бывшей метрополией.

А роль монарха стала такой, как мы ее знаем сегодня. Формально королеве принадлежит законодательная, исполнительная и судебная власть в государствах, которые она возглавляет, но фактически ее роль скорее церемониальная.

Обстоятельства смерти Елизаветы II

С конца июля 2022 года все чаще говорили об ухудшении состояния здоровья 96-летней королевы, когда она отправилась на летние каникулы в Шотландии.

В начале сентября королева пропустила Braemar Gathering, популярное мероприятие Highland Games.

Уже 6 сентября королева приняла Бориса Джонсона, покинувшего пост премьер-министра. Это была историческая аудиенция-первая, когда монарх исполняла свои ключевые обязанности не в Букингемском дворце, а в своем частном шотландском доме Балморал.

Уже 7 сентября королева отложила заседание Тайного совета из-за рекомендации врачей. А 8 сентября Букингемский дворец объявил, что королева находится под медицинским наблюдением в Балморале. Королевские врачи заявили, что они обеспокоены ее здоровьем.

Члены королевской семьи, в том числе принц Уэльский, герцог Кембриджский, королевская принцесса, герцог и герцогиня Сассекськие, отправились в Балморал.

Позиция Елизаветы II в отношении Украины

Принято, что королева не вмешивается в политику, а члены британской королевской семьи никогда не делают политические заявления.

Впрочем, это не значит, что они не могут поддерживать те или иные события. В марте, когда полномасштабная война в Украине только разворачивалась, Елизавета поддержала нашу страну символично. На фото с аудиенции с канадским премьер-министром Джастином Трюдо на столе у Ее Величества стояла ваза с композицией из сине-желтых цветов.

Более того, Ее Величество в том же месяце сделала щедрое пожертвование комитету чрезвычайных ситуаций в Британии, помогающему украинским беженцам.

А в мае на открытие линии метро в Лондоне, названной в честь королевы, Елизавета надела желтый костюм и шляпку, украшенные цветами ярко-синего оттенка.

10 мая в обращении королевы на церемонии открытия парламента Великобритании Елизавета также упомянула Украину.