Монарх пообещал "в течение отведенного ему Богом времени поддерживать конституционные принципы, которые лежат в основе" Великобритании.

Новый король Великобритании Карл III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь уважения традиций.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Королева Елизавета II прожила замечательную жизнь, воплотив в жизнь определенное судьбой обещание. Ее смерть стала поводом для глубокого траура. Сегодня я возобновляю перед вами это обещание - служить до конца жизни", – отметил Карл III.

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Также монарх заверил, что обещает "в течение отведенного ему Богом времени поддерживать конституционные принципы, которые лежат в основе" Великобритании.

Карл III отметил, что на этом пути рассчитывает на поддержку своей супруги Камиллы, которая получит титул королевы-консорта – то есть не сможет претендовать на престол, но будет иметь такой же статус, как и ее муж.

Новый король подтвердил, что наследник престола – Уильям получит его титул принца Уэльского. Он также выразил свою любовь Гарри и Меган Маркл, которые продолжают обустраивать жизнь за рубежом".

В конце Карл III обратился к покойной матери:

"Сейчас, когда ты начинаешь последний путь, чтобы воссоединиться с моим дорогим покойным папой, хочу просто сказать тебе "спасибо". Спасибо за любовь и преданность нашей семье и семье наций, которым ты усердно служила все эти годы".

Новый британский король Карл III стал старейшим монархом в истории Британии, когда-либо восходил на престол.

Как сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. В стране начался десятидневный траур.

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