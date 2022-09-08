Принц Чарльз должен провести свою первую аудиенцию у премьер-министра и официально подписать план похорон.

Новым королем Великобритании после смерти Елизаветы II стал 73-летний принц Чарльз, но до официальной коронации нового монарха могут пройти месяцы или больше.

По протоколу, который начал действовать с момента смерти Елизаветы II, сегодня Чарльз должен провести свою первую аудиенцию у премьер-министра и официально подписать план похорон. Также ожидается, что он выступит с обращением к нации.

Завтра утром в Сент-Джеймсском дворце соберется совет для официального провозглашения нового короля. Оно будет зачитано публично с балкона Сент-Джеймсского дворца.

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На второй день гроб с телом королевы отправят из Балморала в собор Святого Джайлса - там пройдет торжественная служба, на которой будут присутствовать члены королевской семьи.

Затем король должен лететь в Эдинбург - на церемонию передачи ключей. Также у него будет аудиенция с первым министром Шотландии и встреча с шотландским парламентом.

После этого он отправится в Северную Ирландию, чтобы получить послание с соболезнованиями в замке Хиллсборо и посетить собор Святой Анны в Белфасте.

На пятый день гроб покойной королевы доставят в Вестминстер-Холл, там он будет находиться в течение пяти дней. Он будет открыт для желающих попрощаться с королевой 23 часа в сутки.

А тем временем король отправится в Уэльс, чтобы присутствовать на службе в соборе Лландафф в Кардиффе, посетит валлийский парламент и проведет аудиенцию с первым министром Уэльса, затем вернется в Лондон.

Предполагается, что похороны королевы пройдут в Вестминстерском аббатстве на 10 день. Сначала гроб перенесут из Вестминстер-Холла в Вестминстерское аббатство, после часовой службы похоронная процессия отправится в Гайд-парк, а оттуда - в Виндзорский замок. После службы в часовне Святого Георгия гроб Елизаветы поместят в королевский склеп.

Как писал УНИАН, сегодня, 8 сентября, на 97-м году ушла из жизни Королева Великобритании и королевств Содружества Елизавета II.

"Сегодня днем королева мирно скончалась в Балморале. Король и королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра", – сообщила королевская семья.

9 сентября 2015 года королева стала монархом, который правил дольше всех в истории Великобритании. И после этого она пробыла на престоле без 1 дня 7 лет. УНИАН рассказал, какой была жизнь королевы, руководившей государством 70 лет, и какой была ее позиция в отношении Украины.

Над Букингемским дворцом приспущен национальный флаг Великобритании. В стране объявлен 10-дневный траур.

Ожидается, что церемония официального провозглашения Чарльза королем Великобритании пройдет в Сент-Джеймском дворце в Лондоне, как только это будет возможно.