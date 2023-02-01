В это же время Украина, Беларусь и Казахстан согласились передать свое ядерное оружие России.

Во время разговоров с американским главой Джорджем Бушем-старшим в 1992 году президент РФ Борис Ельцин назвал Украину "главным дестабилизирующим фактором".

Как говорится в рассекреченных записях Архива нацбезопасности США, тема отношений РФ с Украиной всплывает практически во всех разговорах.

Утверждается, что Ельцин стремился разрешать споры "мирным путем", но тут же сочинял сказки об угрозах "националистических групп в парламенте". Первого президента Украины, коммуниста, Леонида Кравчука Ельцин поддерживал, "понимая внутренне давление", с которым тот якобы "сталкивался" в Верховной Раде с проукраинскими силами.

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В одном из разговоров Ельцин заявил, что Украина является "нашим главным дестабилизирующим фактором". Но уверял Буша, что "югославского случая в российско-украинских отношениях не будет".

Отмечается, что в тот же период Украина, Казахстан и Беларусь согласились передать все свое ядерное оружие России.

Война в Украине - хронология

Россия решилась на широкомасштабное вторжение в Украину утром 24 февраля, начав с бомбардировок Киева, Харькова, Львова и других больших городов.

Российские танки буквально прорвали украинскую границу в районе Беларуси. Многие города попали под временную оккупацию, в том числе часть Киевской области.

В ночном обращении, которое предшествовало военной интервенции, Путин назвал войну "спецоперацией" по "денацификации" и "демилитаризации" Украины.

Уже весной разгромленные российские группировки вынуждены были оставить Киевскую, Сумскую и Черниговскую области, а в сентябре - в ходе контрнаступления ВСУ - россияне бежали из Харьковской области.

Западные СМИ писали, что Путин хотел взять Киев за два дня, потом - за несколько месяцев, но Россия недооценила ВСУ.

На освобожденных территориях правоохранители фиксируют факты совершения Россией военных преступлений: пыток гражданских, жестоких убийств местных жителей, в том числе детей; находят массовые захоронения.

В настоящее время жестокие бои длятся на Донецком направлении. Есть риск повторного наступление ВС РФ из Беларуси.

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