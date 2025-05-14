Президент Украины рассказал, что "группа людей" встречалась с Уиткоффом в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что он еще ни разу не общался лично со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. Тем не менее с ним есть диалог у руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Об этом украинский лидер заявил в интервью Spiegel.

"Я никогда не разговаривал с Уиткоффом. Я пригласил всех советников по безопасности, все были готовы - мне кажется, что с Уиткоффом что-то пошло не так. Я также не разговаривал с Уиткоффом по телефону", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что "группа людей" встречалась со спецпосланником президента США в Париже.

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"И с ним разговаривал руководитель моего президентского офиса Андрей Ермак. Это было недавно. Диалог начался недавно", - уточнил Зеленский.

Кроме того, президент Украины поделился, что после конфликта в Белом доме 28 февраля с участием вице-президента Джей Ди Вэнса у него не было с ним разговора.

Уиткофф и Рубио приедут на переговоры в Стамбул - что известно

Ранее стало известно, что специальный посланник президента США Стив Уиткофф и госсекретарь Марко Рубио поедут в Стамбул на переговоры с Украиной и Россией. Спецпосланник уточнил, что они прибудут в Турцию 16 мая.

Уиткофф отметил, что не уверен в том, будет ли там российский диктатор Владимир Путин. Пока неизвестно, поедет ли в Стамбул президент США Дональд Трамп.

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