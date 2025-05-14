Президент Владимир Зеленский ожидает, кто прибудет от России в Турцию, и тогда будет определять, какие шаги стоит делать Украине. Об этом он заявил в вечернем видеообращении.
"Когда весь мир ждет от Путина простого ответа так на предложение прямых переговоров, он продолжает бить по Украине. Никакого военного смысла в этом нет. Ничего ему это не дает. И не даст. Россия только затягивает войну и убийства", - сказал глава государства.
По его словам, сейчас наиболее очевидно для всех в мире, за все время полномасштабной войны единственной преградой для установления мира является отсутствие четкой воли России это сделать.
"Сегодня мы провели несколько совещаний с командой по формату в Турции. Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны. Но мы слышим также, что президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может. Сейчас все это решается", - подчеркнул Зеленский.
Он также подчеркнул, что Украина готова к любым форматам переговоров. Президент добавил:
"И мы не боимся встреч. Завтра - в Турции".
Встреча в Стамбуле - детали
Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп сказал что "хорошие новости по Украине" могут появиться уже в ближайшие дни.
"Я думаю, что сегодня, возможно, завтра, а возможно, и в пятницу, честно говоря, нас ждут достаточно хорошие новости. Посмотрим", - сказал Трамп.
Кроме этого президент США отметил, что Катар помогает Вашингтону в урегулировании различных конфликтов, в частности российско-украинской войны.
Зеленский заявил, что Трампа необходимо заверить в том, что российский диктатор Владимир Путин вводит его в заблуждение по вопросу мирного урегулирования. Журналист спросил у украинского лидера, не беспокоит ли его то, что Трамп "гораздо больше" давит на Украину, чем на РФ, на что он ответил: "Трампа надо убедить, что Путин врет. И мы должны подойти к делу разумно и показать, что не мы тормозим эти (мирные - УНИАН) процессы".